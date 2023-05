Care sunt cele 5 limbaje ale iubirii? Tot ce trebuie să știi despre dragostea adevărată

Îți poți exprima în mod regulat afecțiunea față de cei din jurul tău, însă îți faci timp cu adevărat pentru a te asigura că îți arăți iubirea așa cum dorește partenerul tău să o primească? Până și dragostea se poate pierde uneori în traducere atunci când doi parteneri vorbesc limbaje diferite când vine vorba despre iubire.

Care sunt cele 5 limbaje ale iubirii?

Conceptul limbajelor iubirii a fost dezvoltat de medicul psiholog, expert în relații, Gary Chapman, în cartea sa The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts, unde descrie aceste 5 stiluri unice de comunicare a iubirii.

Cele 5 limbaje ale iubirii sunt: cuvintele de încurajare, timpul petrecut împreună, cadourile, serviciile și contactul fizic. Acum că le știm, să aflăm mai multe despre fiecare în parte:

1. Cuvintele de încurajare

Persoanele care au ca limbaj al iubirii cuvintele de încurajare (sau de afirmare) apreciază recunoașterea verbală a afecțiunii, inclusiv minunatul "Te iubesc" auzit frecvent, complimente, apreciere, încurajare verbală și, adesea, comunicarea digitală frecventă cum ar fi mesajele și postările pe rețelele sociale.

Un lucru important de știut: manifestările de afecțiune rostite și scrise contează cel mai mult pentru oamenii care au ca limbaj al iubirii cuvintele de încurajare. Aceste cuvinte îi fac să se simtă înțeleși și apreciați.

2. Timpul petrecut împreună

Persoanele care au ca limbaj al iubirii timpul petrecut împreună se simt cel mai bine atunci când partenerul de cuplu dorește în mod activ să petreacă timp cu ele și este mereu pregătit să facă activități în doi. De asemenea, le place atunci când ascultarea activă, contactul vizual și prezența deplină sunt puse pe primul plan de către cealaltă persoană.

Acest limbaj al iubirii înseamnă să acorzi o atenție totală persoanei din fața ta - fără a fi distras de către televizor, telefon sau orice alte detalii. De asemenea, persoanele cu acest limbaj al iubirii au o dorință puternică de a petrece timp frumos cu celălalt, de a avea conversații semnificative și de a face tot felul de activități recreative.

3. Serviciile

Persoanele care au ca limbaj al iubirii serviciile, prețuiesc atunci când partenerul de cuplu fac tot posibilul pentru a le face viața mai frumoasă. Serviciile se referă la atenții precum să îți pregătească o supă atunci când nu te simți bine, să îți facă cafeaua dimineață, să te ia de la muncă, să îți ia hainele de la spălătorie atunci când ai o zi foarte aglomerată.

Acest limbaj al iubirii este pentru oamenii care cred că acțiunile vorbesc mai puternic decât cuvintele. Spre deosebire de cei care preferă să audă cât de mult sunt iubiți și apreciați, cei care au ca limbaj al iubirii cadourile preferă să li se arate cât de mult sunt iubiți sau apreciați.

4. Cadourile

Cadourile sunt un limbaj al iubirii destul de simplu - te simți iubit cu adevărat atunci când primești simboluri vizuale ale iubirii. Nu este vorba despre valoarea financiară, ci mai degrabă despre gândul simbolic din spatele gestului.

Persoanele care au ca limbaj al iubirii cadourile apreciază procesul de a oferi cadouri: atenția la detalii, alegerea unui produs pentru a reprezenta relația și beneficiile emoționale din primirea cadoului. Cadoul trebuie să fie ceva semnificativ și să reflecte valorile persoanei sau ale relației.

5. Contactul fizic

Persoanele care au ca limbaj al iubirii contactul fizic se simt iubite cu adevărat atunci când primesc semne fizice de afecțiune - săruturi, ținere de mână, îmbrățișări și sex. Intimitatea fizică servește ca un conector emoțional puternic pentru aceste persoane.

Un lucru important de știut: rădăcinile acestui limbaj al iubirii se întorc în copilărie - unii oameni au simțit o afecțiune profundă și dragoste din partea părinților doar atunci când au fost ținuți în brațe, când au fost îmbrățișați sau sărutați pe obraz/ frunte.

