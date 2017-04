Foto: kovop58, Shutterstock

Destin si soarta sunt doua vorbe pe care le auzim des. "Nu poti schimba destinul" sau "Asa i-a fost soarta" mi-au trecut de multe ori pe la urechi. Exista ele cu adevarat sau sunt doar un produs al imaginatiei?

Pentru a intelege cum functioneaza soarta si destinul, trebuie sa intelegi mai intai ca timpul este o iluzie. Trecutul, prezentul si viitorul se intampla in acelasi timp. Timpul nu este liniar - o problema care da batai oamenilor de stiinta si nici constant. De exemplu, atunci cand calatorim cu viteze mari, procesul de imbatranire incetineste.

Totii oameni au primit la nastere cele trei daruri esentiale: iubirea, gandul si constinta. Iubirea, despre care am mai scris, nu este doar un sentiment ci o forma de energie care vibreaza in mod constant catre echilibru si armonie. Oamenii sunt atrasi unul de celalalt pentru ca se afla pe aceeasi frecventa energetica. Gandul este cea mai puternica forma de energie din Univers. Atat de puternica incat poate transforma invizibilul in materie. Constiinta este forta energiei creatare care exista in toate lucrurile. Este cea care iti da simtul sinelui. Potentialul constiintei este infinit.

e. Asa ca daca doresti sa ai o viata fericita, asuma-ti responsabilitatea pentru asta si foloseste-ti darurile cu care ai fost inzestrata la nastere. Nu pleca urechea la cei care sustin ca te-ai nascut pentru a suferi. Este o idee pe care clasa conducatoare o foloseste pentru a te manipula.

Viitorul iti oferea posibilitati infinite. E ca un copac magic, cu multe crengi. Oricare dintre acestea iti este accesibila. Crengile sunt, de fapt, drumurile pe care tu alegi sa mergi in viata. Alegerile tale deliberate sunt cele care te indruma spre unul sau altul. Te gasesti in situatia in care esti nu din cauza sortii sau destinului, ci a liberului tau arbitru.

Viata, libertatea si atingerea fericirii sunt dreptul tau divin, cu care ai venit pe aceasta lume. Si chiar daca, inevitabil, intr-o zi parasesti Pamantul poti alege felul in care iti traiesti viata. Asadar, urmeaza-ti visele, razi, iubeste, pune pasiune in ceea ce faci si nu lasa pe nimeni sa te descurajeze.

Foto prima pagina: Kletr, Shutterstock