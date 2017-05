Foto: Rasstock, Shutterstock

Te-ai intrebat vreodata de ce persoanele introvertite tind sa fie foarte spirituale? Societatea ne dicteaza sa urmam imaginile specifice proiectate de mass-media principala. Introvertitii tind insa sa se revolte, chiar daca de cele mai multe ori in sinea lor, sa urmeze propriile reguli si sa tina seama mult mai putin de parerea celorlalti dar si sa fie atrase de spiritualitate.

Introvertitii tind sa caute raspunsuri mai degraba decat sa obtina aprobarea sociala. Adesea, extrovertii ii considera pe introvertiti ca fiind antisociali, egoisti sau singuratici, dar introvertitului putin ii pas.

Daca esti o persoana introvertita, atunci te simti in largul tau in singuratate. Adesea te scufunzi in gandire si contemplare profunda. Nevoia de a avea aprobarea celorlalti este mult mai mica decat in cazul extrovertitlor, deoarece stii ca toate raspunsurile vin din interior.

Poti participa fara probleme la evenimente sociale insa te bucuri doar sa sa fii un observator fara sa simti nevoia sa fii in centrul atentiei. Si aste pentru ca, la nivel metafizic, introvertitul stie modul in care suntem cu totii conectati si nu are nevoie de aprobarea si atentia externa cautata adesea de extrovert.

Desi aproximativ 75% din populatia lumii este alcatuita din extrovertiti, introvertitul nu va ceda presiunii societale pentru a se conforma. In timp ce unele persoane introvertite pot fi timide, exista o mare diferenta intre timiditate si fi introvertit. Timiditatea este o fateta a anxietatii sociale si teama de respingere in timp ce este a fi introvertit este abilitatea de a face parte din societate fara a avea nevoie de o interactiune sociala completa.

Introvertitul poate avea tendinte extrovertite, ramanand in acelasi timp un introvertit. Multi introvertiti vor alege timpul si locul pentru a avea un comporatament extrovertit. In singuratate, introvertitul gaseste mai mult timp sa reflecteze asupra vietii. Are un mic grup de prieteni apropiati si se simte confortabil in jurul acestor oameni.

Extrovertitul se va simti inconfortabil atunci cand exista o mica pauza in conversatie, in timp ce introvertitul intelege ca uneori nu este nevoie de cuvinte pentru a te bucura de compania persoanei cu care sunt. O imbratisare si un zambet vorbesc mai mult decat cuvintele pentru un introvertit.

Foto prima pagina: pathdoc, Shutterstock