Foto: LanaMais, Shutterstock

Vara este acel moment al anului in care fugim din oras in cautarea soarelui, nisipului si a unei doze consistente de relaxare. La revedere, metrou lipicios! Bun gasit, hamacul, leganandu-te in bataia vantului.

Cristalele te pot ajuta sa profiti din plin de vara ta. Ele iti reimprospateaza energia si iti reamintesc de intentia ta de a te deconecta si a te pune pe primul loc. Le poti pune in geanta, in buzunar. Le poti tine in palma atunci cand meditezi seara pe balconul hotelului sau sa le asezi in sutien atunci cand explorezi noile tale imprejurimi.

Cristale semipretioase care iti pot fi de ajutor in vacanta

Ametistul

Ametistul este un cristal care calmeaza si pe care il poti tine mereu aproape, indiferent daca esti in vacanta sau nu. Ametistul purpuriu este o piatra incredibil de protectoare care te poate proteja de energia negativa. La urma urmei, negativitatea nu are ce sa caute pe malul marii. Multi oameni se bucura de utilizarea ametistului in timpul meditatiei, sustinand ca ajuta la cresterea constientizarii, conectarea la intuitie si faciliteaza respiratia profunda. Incearca sa iti concentrezi atentia asupra pietrei atunci cand esti blocata in aeroport sau astepti la coada la receptia hotelului.

Cuartul roz

Atunci cand se intampla ceva, poti controla numai modul in care reactionezi la respectuva situatie. Lucrurile bune se intampla atunci cand te afli intr-o stare de iubire si compasiune, si nu de frustrare sau furie. Utilizeaza cuartul roz ca un memento pentru a actiona cu iubire si a elibera orice tensiune. Piatra de culoare roz atrage si stimuleaza dragostea neconditionata, asa ca este de asemenea utila si daca te afli in cautarea unei aventuri de o vara.