Foto: FCSCAFEINE, Shutterstock

Iti tot zboara gandul la greselile pe care le-ai facut cu ani in urma, te uiti cu nostalgie in albumele foto de demult, recitesti conversatii vechi de cand lumea si te invinuiesti, convinsa ca esti nefericita azi pentru ca in trecut n-ai luat cele mai bune decizii? Sau dimpotriva, te framanti fara oprire pentru ceea ce urmeaza sa ti se intample maine, peste o luna, peste un deceniu?

Nu ne bucuram de viata, de moment, de clipa de acum, de ceea ce avem, pentru ca suntem ocupati sa ne facem griji pentru ceea ce a fost sau pentru ceea ce va fi. Ne refugiem in amintiri, ne facem planuri care poate nu se vor materializa niciodata, petrecem ore intregi online, evitand, parca, sa fim prezenti, sa ne confruntam cu propria realitate. Mereu cautam mijloace sa ne retragem, sa ne ascundem de lipsuri, de dealineuri, sa uitam de disconfortul propriu. Vezi la ce capitol te incadrezi si incearca sa privesti viata un pic diferit fiecare zi!

Traiesti in trecut?

Daca retraiesti la infinit momente din trecut care iti creeaza o stare negativa, inseamna ca te nemultumeste viata ta actuala si, prin urmare, ai un risc mai mare de depresie, spun psihologii. Regretele nu fac decat sa-ti amarasca sufletul. De ce sa te invinuiesti pentru lucruri pe care oricum nu le mai poti schimba? Primul pas e sa constientizezi daca acest tip nesanatos de gandire care te tine ancorata in vremuri demult apuse ti-a intrat in obisnuinta si sa-l schimbi, invatand pur si simplu sa-ti distragi atentia de la gandurile respective. De indata ce incepe mintea sa hoinarasca spre aceeasi veche intamplare dureroasa, revino la momentul prezent. Incearca sa-ti controlezi respiratia si directioneaza-ti gandurile catre AZI, AICI, ACUM. Ce te bucura? Ce te nelinisteste? Pentru ce esti recunoscatoare?