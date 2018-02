10 semne ca ti-ai gasit locul tau de suflet pe Pamant

foto: Efetova Anna, Shutterstock

Este un loc unde simti ca apartii cu adevarat, un loc in care simti ca esti puternic conectata cu Pamantul, un loc in care te simti intinerita si imputernicita energic.

Unele persoane pot simti ca locul lor de suflet se afla in jumatate din tarile globului in timp ce altii se pot raporta la un singur loc. Potrivit Indienilor Americani si aborigenilor din Australia, fiecare dintre noi are un loc de putere pe acest Pamant. Este un loc de apartenenta care ne poate ajuta sa ne indeplinim destinul.

Desi gasirea locului de sufletul nu necesita neaparat sa calatoresti departe, sa pleci din locul in care te afli in prezent, chiar si pentru o scurta perioada de timp, iti ofera multe beneficii. Fiind intr-un mediu nou poti vedea lucrurile in perspectiva. Iesirea in natura este, de asemenea, o modalitate excelenta de reconectare cu Pamantul.

Unii oameni fac pelerinaje in locuri sacre in scopul reconectarii cu scopul si puterea lor. Exista locuri considerate locuri de suflet universale, in care fiecare fiinta umana se poate regasi. Printre acestea se afla Sedona, piramidele egiptene, Uluru si Stonehenge si altele.

Gasirea locului de sufletul iti ofera urmatoarele daruri si senzatii incredibile dupa care il poti recunoaste.

1. Vei simti o legatura puternica, un fel de familiaritate ca si cum ai mai fi fost in acel loc inainte.

2. Esti libera sa fii cine esti si devii si mai mult din tu insati, atingandu-ti intregul tau potential si exprimandu-ti darurile.

3. Lucrurile se vor manifesta sau vor curge pur si simplu in viata ta. Pur si simplu, se leaga fara sa depui eforturi deosebite.

foto: Irina Alexandrovna, Shutterstock

4. Veti simti ca apartii de acel loc cu adevarat ca si cum ai fi gasit in sfarsit "acasa".

5. Simti un sentiment mai mare de conexiune cu lumea spirituala si cu propria spiritualitate.

6. Te simti plina de creativitate, fiind indrumat si motivat in calea vietii sau a scopului tau de viata.

7. Te simti in contact si conectata cu natura.

8. Te simti inradacinata si sigura in locul in care esti.

9. Vii sa vindeci si sa eliberezi lucruri si rani din vieti anterioare.

10. Simti ca este locul unde te poti desfasura si de unde poti servi omenirea.