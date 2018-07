Nu este suficient sa fii frumoasa sau sa arati bine, feminitatea inseamna mult mai mult, este ceva atat de frumos si este unul dintre darurile pe care noi, femeile, le primim la nastere.

Cum sa iti exprimi feminitatea

Cultiva-ti energia feminina

Intr-o epoca in care femeile se considera egale cu barbatii, au tendinta de a deveni mult mai masculine, de a fi mai bataioase, de a crede ca pot sa faca totul singure. Acest lucru anuleaza cumva din energia feminina si atunci pentru a o recapata este important sa practici niste lucuri precum meditatia, yoga sau dansul, toate activitatile care te ajuta sa aduci la suprafata energia ta feminina si sa o raspandesti in jur.

Cultiva-ti calitatile feminine

Fiecare dintre noi, barbatul si femeia, vin pe Pamant cu anumite caracteristici. Suntem complementari, nu suntem intr-o competitie. Tu ca femeie ai caldura, ai blandete, ai bunatate, ai intuitie, ai magie, sarm – invata sa cultivi toate aceste calitati si sa le pui in valoare.

Fii feminina pana in varful unghiilor

Toate aceste calitati interioare despre care am vorbit se exprima si in felul in care tu apari in lume, adica: tonul vocii, gesturile, gratia, eleganta – toate lucrurile acestea, dincolo de haine, de felul in care iti aranjezi parul si de machiajul pe care il aplici pe fata, fac parte din arsenalul tau de feminitate.

Nu mai face totul singura

Lasa-i pe barbatii din jurul tau sa te ajute, sa fie gentlemani, incurajeaza-i sa fie niste cavaleri. Permite-le sa iti deschida usa, sa iti intinda mana, sa te ajute sa urci scarile – toate lucrurile acestea iti cultiva si tie energia feminina si pe ei ii face sa se simta mai barbati.

Mantra care sa te ajute sa iti cultivi feminitatea: