Și de când am descoperit asta, fără să exagerez, am redescoperit gustul dulce al vieții. Pentru că viața are un gust dulce, în cazul meu - de caramel și vată de zahăr, iar oamenii au acel ceva care îi face deosebiți și e fascinant atunci când reușești să vezi doar partea frumoasă a lor.

Urmărește lista de mai jos cu pași mici către fericire și liniște interioară, adaugă ce simți tu că ar trebuie adăugat (la fiecare după caz) și nu lăsa săptămână să treacă fără să bifezi 8 din cele 10 lucruri simple care îți fac viața mai frumoasă.

1. Privește pe fereastră și adu-ți aminte cât de mare este lumea.

"Mereu m-am întrebat de ce păsările stau în același loc deși au aripi și pot zbura oriunde pe pământ. Și după aceea m-am întrebat pe mine același lucru" [Harun Yahya]

2. Savurează o ceașcă de ceai, cafea sau orice îți bucură papilele gustative.

"Mă gândesc cu nostalgie la diminețile de duminică, acele dimineți binecuvântate, căci erau consacrate odihnei, când, în bucătăria cufundată în tăcere, el își bea cafeaua în timp ce eu citeam." [Muriel Barbery]

3. Plantează un arbore, o floare, un răsad.

"Plantele pe care le vezi au puterea să crească, un bob de grâu, puterea de a răsări, o floare, de a se deschide la vederea Creatorului. Şi totuşi, de cele mai multe ori, sunt plante mici şi flori care nu-ţi sar în ochi, dar, cu toate acestea, înfloresc către cer fără nicio teamă. Au curajul de a trăi, de a muri, de a ieşi din starea de apăsare, de fiecare dată când terenurile pietroase le împiedică creşterea. Şi omul ar trebui să aibă aceeaşi tărie de cuget." [Romano Battaglia]

4. Ascultă muzica care te bucură.

"Muzica răscolește toate sentimentele; și, ca și după o furtună, sufletul, liniștindu-se, devine mai bun, mai îngăduitor, mai nobil." [Vasile Conta]

Sursa Foto: Shutterstock/By Eugenio Marongiu

5. Fă un gest frumos pentru cineva.

"Oferă-i azi unui necunoscut unul din surâsurile tale. Poate fi singura rază de soare pe care o vede de-a lungul întregii zile." [H. Jackson Brown, Jr.]

6. Fă liste.

"Fă-ţi planuri de viitor, pentru că viitorul este locul în care îţi vei petrece tot restul vieţii." [Mark Twain]

7. Poartă haine care îți plac.

"Starea omului, după haine se cunoaşte." [proverb armenesc]

8. Uită-te la filme.

"Trăim o viaţă şi nu ni se întâmplă să avem nici cinci minute de comunicare atât de puternică, atât de adevărată, ca aceea prilejuită de un spectacol de teatru sau de un film." [Amza Pellea]

9. Fă-ți patul să fie confortabil.

"Cel mai bun medicament este odihna." [proverb latinesc]

Sursa Foto: Shutterstock/ By Alena Ozerova

10. Cântă piesele Disney.

"Oh, oobee doo/ I wanna be like you/ I wanna walk like you, talk like you, too/ You'll see it's true someone like me/ Can learn to be like someone like you." [Cartea junglei]