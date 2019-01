Fericirea depinde, inainte de orice, de modul in care alegi sa reactionezi la ceea ce ti se intampla in fiecare zi. Ca sa o gasesti, trebuie sa te indepartezi de cauzele nefericirii.

Oamenii care te fac sa suferi

Amici, prieteni, rude, iubiti - oamenii cu care ne petrecem cea mai mare parte din timp sunt cei care ne influenteaza starea sufleteasca si modul de a gandi. Cum sa fii optimista, cum sa ai incredere in sansa ta de a fi implinita daca te lovesti de negativism in fiecare zi? Inconjoara-te de oameni care fac totul sa para mai usor, nu dificil sau imposibil. Contextul astral de la inceputul anului te ajuta sa-i lasi in urma pe cei care te limiteaza si te impiedica sa-ti gasesti linistea. Uneori, durerea de renunta la un om pe care-l iubesti este mai mica decat suferinta prin care treci alaturi de el in fiecare zi in care te simti neinteleasa.

Grijile si obiceiul de a te plange

Sa iti faci griji pentru ceea ce nu s-a intamplat inca sau sa te plangi permanent pentru tot ce nu-ti merge bine este o cale sigura catre esec. Incearca sa vezi viitorul intr-o lumina pozitiva, sa crezi in sansa ta si in faptul ca nicio suferinta nu dureaza la infinit. Durerea este intotdeauna trecatoare, iar mici motive de bucurie avem cu totii in fiecare clipa, chiar daca de multe ori le ignoram.

Obsesia de a controla totul

Nimeni nu poate avea vreodata totul sub control. Viata te surprinde si asa este firesc. Lucrurile se intampla pur si simplu, fara sa tina cont de planurile si de regulile tale, iar fericirea nu inseamna perfectiune.

Resentimentele si vina

Ocupa-ti timpul cu lucruri si ganduri care te fac fericita. Resentimentele iti macina sufletul, in vreme ce vina iti scade stima de sine, te chinuie, iti da senzatia ca nu esti destul de buna. Esti asa cum esti, cu mici imperfectiuni, ca toti ceilalti oameni. O greseala pe care ai facut-o candva nu dispare daca te invinuiesti mereu pentru ea, asa in urma amintirile dureroase, sansele pierdute, greselile facute. Ai trait deja trecutul, preocupa-te de viitor!

Amanarile

De multe ori ne complacem intr-o situatie nefericita, cu speranta ca se va rezolva de la sine sau ca ne vom ocupa de ea maine, saptamana sau luna viitoare. Gandul ca mai ai timp sa rezolvi un lucru sau altul nu face decat sa intarzie clipa in care vei fi libera si impacata cu tine. Fii curajoasa si fa acum ceea ce iti doresti!

foto: By Aleshyn_Andrei, Shuttesrtock

Suspiciunile si temerile

Se spune ca suferim mai mult din cauza imaginatiei decat din cauza realitatii. Si ca atragem in vietile noastre acelasi tip de energie pe care il emanam. O viata fericita este, in mare parte, rezultatul modului tau de a gandi. Nu te concentra asupra aspectelor negative, ci da importanta lucrurilor frumoase. Sa stii ca oamenii din jur au propriile griji, propriile temeri si nu trebuie sa te preocupi prea mult de ceea ce cred ei despre tine.

Intentia de a-i schimba pe altii

Lumea nu se invarte in jurul tau, iar singura persoana pe care o poti schimba esti tu insati. Preocupa-te doar de ceea ce poti imbunatati la tine. Nu te compara cu altii si nu-i compara nici pe ei cu tiparul in care ti-ai dori tu sa se incadreze. Critica-i si judeca-i mai putin, iar daca nu poti sa-i intelegi, incearca macar sa te detasezi.