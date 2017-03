Nu exista femeie pe lumea asta care sa nu aiba macar o nemultumire cat de mica legata de corpul ei. Iar corpul, dotat cu inteligenta si capacitate de auto-vindecare, simte asta. Iubirea fata de propriul corp este primul pas catre frumusete si sanatate. Iata sase pasi care te vor ajuta sa ajungi la aceasta.

6 pasi pentru a-ti iubi corpul si a avea incredere in tine

1. Concentreaza-te pe functionalitate

In loc sa te concentrezi pe imaginea din oglinda si pe felul in care arata altii, concentreaza-te pe ceea ce corpul tau poate face pentru tine. Aceasta atitudine te va ajuta sa realizezi cat este de extraordinar. Asta inseamna sa fii mai atenta la senzatii. La cum respiri sau te misti. Asadar, reflecteaza la senzatiile fizice care ii fac placere corpului tau si la toate activitatile pe care te ajuta sa faci.

2. Renunta la comparatii

Pe bune, nu te mai compara cu alte persoane. Intotdeauna se va gasi cineva pentru care vei fi cea mai frumoasa fata din lume. Nu vorbi niciodata negativ despre corpul tau si nu le pemite nici altora sa faca asta.

3. Fa o re-evaluare a propriei valori

A te valoriza in functie de aspectul tau fizic este extrem de riscant. Esti mult mai mult decat atat si iti dorest sa te inconjori te persoane care te apreciaza pentru cine esti, nu pentru cum arati. Intreaba-te ce anume conteaza pentru tine in viata, ce cred prietenii tai si familia ca este minunat la tine si ce anume din ceea ce faci in viata pretuiesti cel mai mult. Raspunsurile te vor ajuta sa te vezi si sa te pretuiesto dincolo de corpul tau.