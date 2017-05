Advertorial

Am auzit cu totii de acele indemnuri conform carora dragostea si pasiunea trebuie intretinute cu mici artificii. Si pentru ca dragostea sa dureze mai mult decat proverbialii 3 ani, iar grijile cotidiene si viata agitata sa nu iti erodeze relatia, poti apela la un “complice” de incredere pentru a condimenta relatia sau pentru a oferi partenerului momente de neuitat pe care, desigur, sa le petreceti impreuna.

Ca lucrurile sa fie mai clare, iata cateva exemple concrete:

Da, romantismul este pretutindeni, chiar si intr-o barca! Iar daca voi sunteti un cuplu activ si indragostit de natura, sigur va va incanta sa parcurgeti impreuna un traseu cu canoea in doi, pe un rau linistit, in zona mirifica a Parcului National Comana. Iar seara veti rememora emotiile acestei aventuri la o cina romantica servita intr-un salon rezervat doar pentru voi in cadrul unui boutique-hotel de 4 stele. Pentru a te bucura de aceasta experienta, apeleaza la un complice si alege pachetul cadou “ Romance in a boat ”.

Daca sunteti romantici si visatori, sigur va doriti sa petreceti momente intime, de neuitat! Cum ar fi sa luati cina intr-un wine-bar cozy in compania unor vinuri alese si apoi sa petreceti noaptea intr-un hotel de lux cu acces la un SPA relaxant si reconfortant? Daca vi se potriveste, totul este foarte simplu caci un complice a pregatit deja cadoul “ Just moments ” cu fundita cu tot, gata pentru a fi daruit celui drag!

Bine, suntem romantici, suntem pasionali, dar parca viata este mai complexa de atat si mai variata, nu-i asa? La un moment dat prioritatile se schimba si nu mai vorbim doar de "noi doi", ci de "noi trei" sau chiar mai multi. Este acel moment in care intr-o relatie apar, din fericire, copiii. Si parintii continua sa isi ofere cadouri, dar parca un pic alfel. Cumva cel mic trebuie si el integrat in tot ceea ce inseamna noua viata. Astfel, un cadou foarte potrivit este pachetul “ To be a parent ” care contine un curs online de parenting (pentru a va pregati si a va raspunde la cele mai importante intrebari in confortul propriei case), dar si o sedinta foto de familie la care participa si micutul si care va crea amintiri fericite pentru intreaga viata.

Cu sau fara copilas, daca crezi ca ati bifat cam toate experientele de pe pamant (cina romantica, plimbare sub clar de luna etc), ce ai zice de o experienta in inaltul cerului? La bordul unui elicopter puteti sa survolati impreuna imprejurimile Bucurestiului, iar cu pachetul “ The glam experience ” va veti simti adevarate staruri, caci veti beneficia si de transport privat cu sofer si de o invitatie la un film preferat intr-o sala de cinema VIP.

Bine, bine, dar poate te intrebi ce poti face daca nu ai asa mult timp liber la dispozitie pentru ca sunteti de dimineata pana seara ocupati, dar totusi vrei sa va rasfatati in doi si sa petreceti macar putin timp intr-un mod mai deosebit. Exista solutii, iar una este de-a dreptul dulce: se alege o zi, se pleaca mai devreme de la birou si se intalneste partenerul la un SPA pentru un tratament corporal relaxant cu… ciocolata si vin. Si pentru ca va place ciocolata in toate formele, se mai alege o zi, se pleaca mai devreme de la birou si se intalneste partenerul la o joaca cu ciocolata in cadrul unui atelier de praline organizat doar pentru voi doi. Un cadou intitulat sugestiv “ Chocolate for Romeo and Juliet ”.

La cafea in oras sigur ati mai iesit si probabil si la restaurant ati mai mancat, caci parca acestea sunt unele din cele mai des intalnite forme de petrecere a timpului in doi cu ocazia vreunei sarbatori sau, doar asa, pentru putin rasfat. Insa ce spui daca, in loc de o cafea, ai incerca mai multe feluri si modalitati de preparare, in timpul unor povesti si secrete impartasite doar voua de catre un barista profesionist? Si daca, in loc de un meniu copios si gustos comandat intr-un restaurant, ati savura unul preparat chiar de voi? Cum, nu prea stiti sa pregatiti un astfel de meniu? Si nici nu prea ti se pare ceva deosebit in a gati iarasi acasa? Perfect normal, de aceea invitatia este la un curs privat de gatit, alaturi de un celebru Chef. “ Private cooking and coffee ” este un cadou ideal pentru voi doi daca sunteti indragostiti si… gurmanzi.

Arata bine aceste cadouri, zic cei care le-au incercat deja. Mai putem povesti mult despre experintele minunate pe care le putem trai impreuna cu partenerul, insa vorba lunga se zice ca e saracia omului, asa ca mai bine trecem la fapte si ii pregatim partenerului o surpriza!

Daca te-am convins si pe tine ca aceasta surpriza sa constea intr-un cadou experiential, vino pe www.complice.ro si alege ce vi se potriveste din categoria de “ Cadouri pentru ei ”.

Complice.ro este magazinul online de cadouri experientiale in care gasesti, la doar un click distanta, daruri minunate sub forma unor experiente inedite, pe care sa le oferi partenerului (si nu numai). Complicii de aici, cu care intri in contact foarte usor completand formularul de consultanta, scriind pe chat sau sunand la numarul de telefon afisat pe site, iti vor raspunde de fiecare data cu mult drag si entuziasm, pentru ca tu sa oferi in final persoanei speciale din viata ta o surpriza memorabila.