Esti pusa pe fapte mari si hotarata sa ai un stil de viata sanatos. Urmaresti bloguri si vloguri pentru a fi la curent cu ceea ce este mai bine pentru tine. Atentie, insa! O parte din ceea ce tu crezi ca iti poate face rau, este, de fapt, benefic pentru tine. Iata cinci obiceiuri care nu sunt atat de nesanatoase (pe cat crezi).

PAUZELE (RARE)

Sa te tii de progarmul la sala este admirabil. Insa sa tragi chiulul cateva zile sau sa iei o pauza nu este atat de grav pe cat ai putea crede. De fapt, studiile arat ca o pauza de 24 de ore nu numai ca asigura recuperarea dupa efort dar contribuie la cresterea masei musculare. Se pare ca sesiunile de antrenament mai rare dar de intensitate mai mare sunt mai eficiente decat antrenamentele dese si usoare.

GUSTARICA

Gustarica se transforma din placere in dusman deoarece alimentele pe care le mancam intre mese sunt, de cele mai multe ori, nesanatoase. Insa gustarile ne pot fi aliati atunci cand le alegem cu cap. Specialistii spun ca trei pana la sase mese pe zi sunt de preferat pentru a avea energie si ne tine greutatea sub control. Atata vreme cat gustarile sunt sanatoase, nu ai de ce sa iti faci griji.

In cantitati moderate, cafeina poate fi benefica. Desi consumul excesiv de cafeina este nerecomandat datorita efectelor sale mai putin benefice, asta nu inseamna ca substanta in sine este problema. De multe ori, excesul de orice fel genereaza probleme. In cantitati moderate, cofeina contribuie la imbunatatirea capacitatii de concentrare si a performantelor sportive.

PRODUSELE LACTATE

Desi se vorbeste mult despre cat de nocive pot fi produsele lactate, lactoza nu este deloc un aliment de evitat de catre persoanele care nu au intoleranta la lactoza. Produsele lactate contin nutrienti importanti, inclusiv proteine, calciu, riboflavina si vitamina B12. Cercetarile arata ca consumul de produse lactate poate reduce riscul aparitiei bolilor de inima, a hipertensiunii arteriale, diabetului de tip 2 si a unor forme de cancer.

UITI SA FACI STRETCHING

Daca sretchingul dupa antrenament este necesar, studiile arata ca stretchingul inainte de antrenament ne poate diminua capacitatea de efort. Intinderea statica inainte de antrenament poate inhiba forta, puterea si performanta musculara. De acea este bine sa faci o incalzire mai dinamica, care sa punsa in miscare sangele si sa incalzeasca articulatiile.

Foto interior si prima pagina: Dean Dobrot, Shutterstock