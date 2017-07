Advertorial

Exista doua tipuri de radiatii ultraviolete, UVA si UVB. Acestea din urma (UVB) sunt considerate principala cauza a arsurilor solare, in timp ce razele UVA, care patrund mai adanc in piele, sunt asociate cu imbatranirea prematura. De asemenea, acestea exacerbeaza efectele cancerigene ale radiatiilor UVB si sunt, din ce in ce mai des, vazute ca o cauza a cancerului de piele „pe cont propriu”. Produsele solare variaza in ceea ce priveste capacitatea lor de a proteja impotriva UVA si UVB. Aflati detalii despre aceste produse din Farmaciile Catena si alegeti impreuna cu personalul din Farmaciile Catena produsele care vi se potrivesc.

Ce este SPF-ul?

Factorul de protectie solara (FPS sau SPF conform prescurtarii din limba engleza) este o masura a capacitatii de protectie impotriva deteriorarii pielii de catre UVB. Iata cum functioneaza: daca dureaza 20 de minute pentru ca pielea neprotejata sa devina rosie, folosirea unui produs cu SPF 15 previne sau amana inrosirea pentru o perioada de 15 ori mai mare (cinci ore). Cele mai multe produse de protectie solara cu un SPF 15 sau mai mare fac o treaba excelenta de protectie impotriva UVB. Produsele de protectie solara cu spectru larg protejeaza pielea atat de razele UVA, cat si de cele UVB. Exprimata in procente, situatia arata astfel: SPF 15 filtreaza aproximativ 93% din toate razele UVB primite. SPF 30 filtreaza 97%, iar SPF 50 - 98%. Acestea pot parea diferente neglijabile, dar daca aveti o sensibilitate crescuta sau o „istorie” de cancer de piele, acele procente suplimentare vor face diferenta. Farmaciile Catena va asteapta cu sfaturi complete si produse pentru protectie solara pentru toate tipurile de piele.

Cine are nevoie de protectie solara?

• Toate tipurile de piele trebuie sa fie protejate cu produse SPF, intrucat, in cele mai multe cazuri, cancerul de piele este declansat de expunerea iresponsabila la radiatia ultravioleta.

• Orice persoana cu varsta peste sase luni ar trebui sa utilizeze zilnic o crema de protectie solara. Chiar si persoanele care lucreaza in interior sunt expuse la radiatii UV. Ferestrele, in general, filtreaza UVB, dar nu si razele UVA.

• Copiii sub varsta de sase luni nu trebuie expusi la soare, deoarece pielea lor este foarte sensibila la ingredientele chimice din produsele de protectie solara, precum si la razele solare.

Cat, cum si cand

Pentru a beneficia la maximum de protectia oferita de produsele cu SPF este bine sa stiti cateva aspecte esentiale:

- produsul cu SPF se aplica dupa aplicarea crema de fata si inaintea fondului de ten;

- se aplica intr-o cantitate generoasa (cat sa umpleti un pahar de shot, adica aproximativ 30 g) si intr-un strat uniform;

- indiferent de SPF si gradul de rezistenta la apa, orice produs de protectie solara are nevoie de reaplicare dupa doua ore;

- lotiunea de protectie solara trebuie aplicata cu 30 de minute inainte de expunerea la soare, pentru a permite ingredientelor sa patrunda in piele;

- reaplicati ori de cate ori iesiti din apa, va stergeti sau transpirati abundent.

Important

Cerul acoperit de nori nu va protejeaza pielea impotriva cancerului de piele sau a imbatranirii premature. Pana la 80% din cantitatea totala de raze ultraviolete strapung atat patura de nori, cat si ceata. Intinderile mari de apa, zapada sau asfaltul amplifica efectele nocive ale radiatiei solare. Pentru o protectie solara completa purtati intotdeauna o palarie cu boruri largi (minimum 4-5 cm) si ochelari de soare cu filtru UV. Evitati expunerea in intervalul considerat periculos: 11.00-16.00.