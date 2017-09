Fiecare are propria sa definitie a succesului. Unele persoane considera ca succesul este echivalent cu o cariera interesanta, altele definesc succesul prin prisma banilor pe care ii castiga, in timp ce altii cred ca viata personala si de familie reprezinta dovada succesului in viata.

Potrivit unui nou studiu, femeile moderne considera ca un salariu mare, o viata personala activa si popularitatea pe retelele de socializare reprezinta indicatori ai succesului. In cadrul studiului, realizat pe 2.000 de femei cu varste cuprinse intre 18 si 45 de ani, li s-a cerut acestora sa faca un clasament al indicatorilor pentru succes. Independenta financiara a ocupat primul loc in acest top, urmata de fericire, prieteni de incredere si o relatie de cuplu activa. Iata care sunt alte semne ca esti o femeie de succes:

Ai incredere in tine si nu ti-e teama sa iti asumi riscuri

Principalul obstacol in calea succesului femeilor este lipsa de incredere in fortele proprii. Studiile arata ca femeile isi asuma mai putine riscuri decat barbatii si sunt mai precaute atunci cand vine vorba de locul de munca, dar si de viata lor personala. Un lucru pe care l-am putea invata de la barbatii de succes este sa nu ne fie teama de necunoscut si sa nu ne multumim cu putin. Daca citesti acest articol despre omul de afaceri Liviu Tudor, vei vedea ca un moment-cheie din viata lui l-a ajutat sa isi construiasca de la zero propriul business si sa devina unul dintre cei mai de succes afaceristi din Romania. Dupa cum observi, nu exista o reteta a succesului care sa nu implice si asumarea unor riscuri, iar pentru a face acest salt ai nevoie, in primul rand, de multa incredere in fortele tale.

Esti organizata si eficienta

Persoanele care au un program organizat reusesc sa fie mai productive si sa faca mai multe lucruri pe parcursul unei zile. Un stil de viata haotic nu face decat sa te sece de energie si sa iti dea peste cap toate planurile pe care ti le-ai facut la inceputul zilei. Daca te uiti la femeile de succes din lume vei observa un numitor comun: sunt disciplinate si si-au creat o rutina care le ajuta sa isi organizeze mult mai bine timpul. Astfel, ele sunt mai eficiente si mai productive decat restul oamenilor, iar acest lucru, pe langa sentimentul de implinire pe care ti-l va da, te va ajuta sa progresezi.

Ti-ai asigurat independenta financiara

Sa nu depinzi de nimeni atunci cand vine vorba de bani, sa iti platesti singura ratele sau chiria si facturile, iti da un sentiment de independenta si te elibereaza de orice constrangeri, pe langa faptul ca iti creste stima de sine. Femeile care sunt capabile sa se intretina si sa isi permita orice rasfat din propriii lor bani sunt admirate de cei din jur si se bucura de respectul colegilor si al prietenilor.

Ai un grup de prieteni de incredere

Sa ai un grup de cunostinte cu care sa iesi in oras si sa socializezi este benefic pentru viata ta din afara locului de munca, insa atunci cand ai cativa prieteni apropiati, cu care poti discuta orice, care te sustin, te incurajeaza si te iubesc este un lucru la care orice persoana aspira. Studiul de mai devreme a descoperit un aspect interesant legat de relatiile femeilor: 82% dintre cele care au declarat ca au prieteni apropiati spun ca se simt mai implinite in viata decat cunoscutii lor de sex masculin.

Intelegi importanta echilibrului in viata

Pentru a-ti trai viata la intensitate maxima ai nevoie de un echilibru intre viata ta personala si cea profesionala. Atunci cand lucrezi ore in sir peste program, indiferent de cat vei castiga, te vei simti nemultumita de celelalte aspecte ale vietii tale. Pe de alta parte, atunci cand vei sacrifica productivitatea ta la locul de munca in favoarea vietii personale, iti vei dori sa fii mai apreciata la serviciu. Secretul este sa balansezi aceste doua aspecte, astfel incat sa fii multumita de ambele. Invata sa spui „nu” la locul de munca, atunci cand ai prea multe sarcini si esti nevoita sa lucrezi peste program pentru a te achita de toate, dar asigura-te ca esti suficient de productiva la job astfel incat sa te bucuri de aprecierea colegilor si superiorilor tai.

Care este pentru tine definitia succesului? Te consideri o femeie de succes?