Ai observat ceva schimbari la cainele tau? Odata cu trecerea timpului, acesta sufera de diverse boli, care pot fi observate chiar si cu ochiul liber. S-a schimbat ceva la patrupedul tau? Respira greoi, este slabit, are schimbari de comportament fara motiv, nu mai mananca, este constipat, sau a inceput sa fie agresiv, desi pana acum era prietenos cu strainii? Mergi cu el la veterinar.

Cainii seniori rectioneaza diferit odata cu trecerea anilor, in functie de rasa. De exemplu, cei mici (chihuahua sau terrier) incep sa isi piarda din acuitatea simturilor dupa 10 ani. Pe de alta parte, dobermanul si mastifful englez ajung la seniorat inca de la 6 ani. Bineinteles, pe langa rasa, genele, dieta si mediul au un rol extrem de important in speranta lor de viata.

Asa cum medicina moderna ne ajuta sa traim mai mult, aceasta, combinata cu atentia stapanilor și cu tratamentul preventiv oferit de suplimentele nutritive, pot duce la prelungirea vietii cainilor. Pentru o viata lunga si fericita, introdu in rutina catelului lucrurile de mai jos.

1. Du-l mai des la la veterinar

Celebrul dresor Cesar Millan ne recomandă sa mergem de cel putin doua ori pe an pe la veterinar cu prietenul nostru patruped. De asemenea, ar fi indicat sa ii faci teste de sange cel putin o data pe an, pentru a gasi din timp vreo afectiune care nu este vizibila la un consult de rutina. Intreaba veterinarul care sunt bolile la care este predispus si care sunt primele semne ale imbatranirii, daca trebuie sa acorzi o atentie sporita exercitiilor fizice și care sunt alimentele la care este alergic (daca testele medicale vor depista acest lucru).

2. Fii atenta la reactiile sale

Pentru ca nu ne place sa ne vedem animalutul suferind, urmarindu-i miscarile si obiceiurile zilnice vom fi in alerta atunci cand apare ceva neobisnuit. Daca vezi ca din senin urca greoi scarile, coboara cu dificultate din masina, nu te speria. Aceste semne sunt cel mai probabil primele indicii ale unui disconfort sau inceputul durerii. Nu te nelinisti, aceste simptome pot fi eliminate cat ai zice peste cu un astfel de antiinflamator. Tine cont insa ca inainte trebuie sa treci si pe la veterinar, pentru ca acest medicament nu este eliberat fara reteta medicala.

3. Iesi la plimbari scurte

Odata cu varsta , cainii devin mai lenti, iar treptat le scade si energia. Kilogramele in plus si artrita sunt primele vinovate pentru scaderea interesului pentru a iesi din casa. Lipsa mobilitatii poate complica aceste afectiuni si poate duce la aparitia bolilor de inima.

Nu il lasa singur, chiar daca ai o gradina mare - din timpuri stravechi cainii au crescut in haite asa ca oriunde plecau, fie pentru a-si procura masa sau pentru a se juca, erau insotiti de cineva. Plimbarile de scurta durata alaturi de el sunt solutia. Cateva minute dimineata si seara pot face minuni pentru sanatatea sa. Sangele este pus in miscare, articulatiile isi pastreaza mobilitatea iar musculatura ramane supla. In plus, timpul petrecut afara chiar si in afara perioadelor necesare va prelungi viata animalutului tau preferat.

4. Invata-l trucuri noi

Ideea ca de la o anumita varsta cainii sunt plictisiti si nu mai invata lucruri noi este un mit cu un sambure de adevar. Da, cainii isi pierd din energie si din acuitatea simturilor odata cu varsta. Potrivit expertilor, dementa cainilor apare incepand cu varsta de 11 ani (28% din cainii de aceasta varsta sufera de aceasta boala) si se accentueaza odata cu trecerea timpului - in jurul varstei de 15-16 ani, mai bine de 65% dintre catei fiind loviti de aceasta afectiune.

Cum poti combate efectele dementei canine? Asa cum noi completam integrame sau sudoku pentru a ne mentine mintea brici, asa si cainii au nevoie de activitate. Cumpara jucaria cu forma ciudata pe care ai ochit-o luna trecuta sau incearca un curs de dresaj in care patrupedul sa invete noi tipuri de exercitii.

5. Fii atenta la alimentatie

Ofera-i o alimentatie bogata in vitamina E, antioxidanti, fibre si acizi grasi Omega 3 - acestea contribuie la un metabolism sanatos si la prelungirea sperantei de viata a cainelui tau. Odata cu varsta, rinichii sai incep sa isi incetineasca activitate. Desi normala, aceasta incetinire a functiilor rinichilor poate fi redusa prin introducerea in dieta patrupedului a alimentelor pe baza de calciu si fosfor. Asigura-te si ca ai asezat boluri cu apa in zone ale casei la care ajunge usor.

Asadar, doar pentru ca animalul tau de companie a trecut de 10 ani, nu inseamna ca viata lui s-a incheiat. Apeland la cateva solutii simple, ii vei putea prelungi viata. Astfel, primele simptome ale problemelor articulare pot fi tratate cu un antiinflamator, vizita la veterinar trebuie facuta ceva mai des, iar alimentatia, miscarea si grija stapanului contribuie decisiv la fericirea catelului din viata sa.