Multe persoane considera ca o igiena dentara corecta si suficienta pentru a avea o buna sanatate orala inseamna sa se spele pe dinti de doua ori pe zi si sa clateasca cu apa de gura. Ata dentara, un instrument foarte util de prevenire a cariei si complicatiilor ei, a gingivitei si parodontozei, este fie uitata, fie folosita incorect, rar sau deloc. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, explica rolul atei dentare si de ce este important ca aceasta sa fie inclusa in rutina zilnica de ingrijire orala.

Folosirea atei dentare reprezinta un pas pentru completarea unei bune igiene orale, deoarece periuta nu poate patrunde intre dinti, ceea ce inseamna ca 30% dintre suprafetele dentare vor ramane necuratate. In lipsa folosirii atei dentare, in aceste zone se acumuleaza placa bacteriana si apar astfel cariile interdentare, care sapa incet-incet si uneori devin vizibile cand este deja tarziu. In plus, acumularea placii bacteriene produce si tartru, gingivita si parodontoza.

“Unele persoane care sufera de gingii sensibile sau care sangereaza pot fi tentate sa evite folosirea atei dentare din teama de a agrava starea gingiilor, insa lucrurile stau exact invers: folosirea atei dentare poate imbunatati starea de sanatate a gingiilor, ajutand la prevenirea sangerarii acestora”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

"Ba mai mult, folosirea atei dentare este esentiala pentru sanatatea orala indiferent de varsta. Chiar si copiii ar trebui sa se obisnuiasca cu o rutina corecta de ingrijire orala si sa inceapa sa foloseasca ata dentara inca din momentul in care dintii incep sa se atinga intre ei – pentru a preveni acumularea placii si blocarea unor resturi de alimente intre dinti si gingii. Exista ata dentara mai subtire sau mai groasa, cerata sau necerata, mentolata sau fara aroma, iar pentru purtatorii de aparat dentar sau cei care au lucrari dentare exista o ata speciala. Asadar, indiferent de situatia speciala in care ne aflam, nu exista nicio scuza pentru a sari peste acest pas", a completat specialistul ortodont.

Tehnica de curatare corecta

Primul pas in folosirea atei dentare este taierea unei bucati de aproximativ 1 m, dupa care ambele capete ale atei se infasoara in jurul degetelor mijlocii; intre degete se lasa aproximativ 3-5 cm de ata dentara libera pentru lucrul efectiv. Folosind indexul si degetul mare ata se impinge usor intre dinti, cu grija ca gingia sa nu fi traumatizata. Scopul este de a curata suprafetele interdentare, nu gingiile. In spatiul dintre dinti se ruleaza ata de fiecare parte a dintelui, dandu-i forma literei C (imbratiseaza dintele); ata dentara trebui deplasata usor inainte si inapoi si in sus si in jos. Se curata, apoi, suprafata opusa a dintelui adiacent. Ata folosita se infasoara pe unul dintre degete si se deruleaza de pe degetul opus ata curata, pentru a o folosi in urmatorul spatiu interdentar.

In ceea ce priveste ordinea corecta de folosire – periuta si apoi ata dentara sau invers - exista teorii cu argumente valabile pentru ambele variante. “Atata vreme cat le folosim pe ambele, nu are foarte mare importanta ordinea, pentru ca fiecare dintre ele va actiona pe zona pe care este cea mai eficienta si se vor completa reciproc”, explica doamna doctor Mihaela Dan.

Desi ata dentara este esentiala pentru a avea o dantura sanatoasa, folosirea ei intr-un mod necorespunzator poate insemna o igiena orala incompleta sau, mai rau, poate traumatiza gingiile. Iata cateva greseli care ar trebui evitate:

Folosirea atei dentare prea rar. Frecventa optima este de 2 ori pe zi, mai ales seara inainte de culcare, pentru a nu lasa bacteriile din placa sa se inmulteasca intreaga noapte.

Nu sunt curatate toate suprafetele dentare. Din graba sau din comoditate, uneori sunt neglijate suprafetele din spatele ultimilor dinti sau nu sunt curatate fiecare dintre cele doua suprafete aflate fata in fata intre cei doi dinti din fiecare grup.

Folosirea unei presiuni prea mari. Daca se apasa prea puternic, acest lucru nu inseamna ca folosirea atei dentare va fi mai eficienta; dimpotriva, riscam taierea gingiei.

Asadar, o rutina de ingrijire orala care nu include si ata dentara inseamna o curatare a dintilor doar la suprafata, favorizand dezvoltarea unor probleme stomatologice. In schimb, folosirea atei dentare inca de la o varsta frageda va prelungi viata dintilor si ne va scuti de complicatii dureroase si costisitoare.