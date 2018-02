Din nefericire, lipsa de documentare face ca zilnic sa comiti, fara sa realizezi, erori care pot produce efecte negative pe termen lung, unde atat sanatatea, cat si silueta vor fi afectate. Chiar daca esti mereu ocupata sau pe fuga, exista solutii sa poti respecta cateva reguli simple, dar extrem de utile, de alimentatie sanatoasa.

6 erori alimentare pe care le faci fara sa iti dai seama:

1. Sari peste micul dejun

Un studiu realizat in 2016 in Romania si citat de Mediafax arata ca 56% dintre femeile care au participat in sondaj sar aproape zilnic peste micul dejun, iar 9 din 10 romani mananca micul dejun, acasa, pe drum sau la munca, pana la ora 11:00. Micul dejun reprezinta cea mai importanta masa a zilei, iar specialistii in nutritie recomanda sa nu fie niciodata sarita. Esti grabita sa ajungi la munca si nu ai rabdare sa iti gatesti, dar exista solutii rapide si sanatoase. Cateva felii de paine integrala facute in doar cateva minute in astfel de prajitoare de paine, alaturi de o salata usoara, reprezinta un inceput perfect de zi, in care nici nu vei pierde timp si vei reusi sa iti iei portia de fibre si vitamine de care ai nevoie.

2. Cumperi mancare proaspata pentru toata saptamana

Pentru a scuti din timpul pierdut in supermarket, multe femei aleg sa-si faca provizii care sa le ajunga o saptamana intreaga. Dar fructele si legumele isi pierd calitatile nutritive odata cu trecerea timpului. Obisnuieste-te ca macar aceste produse sa le cumperi la cateva zile, exact pentru consumul tau in 48 de ore. In acest fel te vei bucura mereu de prospetimea lor.

3. Mananci mai des in oras decat acasa

Asociatia Nationala a Restaurantelor din Statele Unite ale Americii a publicat un studiu care arata ca, in medie, un adult mananca de 5,8 ori pe saptamana in oras, iar raportul asociaza acest lucru cu fenomenul obezitatii, o problema tot mai des intalnita. In acest caz, este recomandat sa mananci mai des mancare gatita acasa.

4. Fugi de grasimile care iti fac bine

In cealalta extrema, in care incerci sa nu mananci grasimi de teama ca te vei ingrasa, risti sa elimini din meniul tau zilnic acele grasimi bune, pe care le regasesti in somon, avocado, nuci, alune si seminte. Desigur, e important sa pastrezi o dimensiune medie a portiilor si tine minte, chiar si mancarea considerata sanatoasa poate sa ingrase, daca este consumata in cantitati mult prea mari.

5. Elimini partea sanatoasa a alimentelor

Coaja fructelor si legumelor este cea mai importanta parte a lor, scrie publicatia americana WebMD. Din pacate, de multe ori se intampla ca merele, castravetii sau rosiile sa fie servite dupa ce coaja lor a fost indepartata, in cazul fructelor, mai ales, nutrientii cei mai importanti regasindu-se chiar acolo. Chiar si atunci cand alegi sa-ti faci un smoothie sau un suc de fructe, pastreaza de fiecare data pulpa, pentru ca altfel vei consuma doar calorii care ingrasa.

6. Te bazezi prea mult pe mancare procesata

Cu cat sunt mai usoare, fara grasime, lactatele sunt mai procesate, ceea ce inseamna ca valoarea lor nutritionala si toate calitatile au fost in mare parte diminuate. Evita pe cat posibil mancarea procesata si cauta sa cumperi produse proaspete pe care le poti gati tu.