Adeseori ne plangem ca timpul nostru este limitat, ca nu mai avem timp de familie, sa ne bucuram de viata, nu mai avem timp sa facem sport, sa mancam si chiar sa dormim. In realitate, afirma specialistii, nu timpul este limitat, ci nu reusim sa ne gestionam foarte bine stresul din viata noastra.

Managementul stresului nu este doar o expresie frumoasa, ci este o stiinta care porneste de la identificarea unor presiuni exterioare la care fiinta umana este supusa intr-un mod sistematic si apoi cauta sa reduca la minim reactia negativa a corpului la factorii externi sau cauzatori de stres prelungit, prin aplicarea unor tehnici specifice.

In opinia profesoarei de yoga Dana Tupa, expunerea prelungita la stres a corpului si mintii este cauza principala sau adiacenta pentru mai multe probleme de somatice sau de natura psihologica, precum: probleme de concentrare, nerabdare, dureri de cap, infertilitate, ulcer, hiper sau hipotensiune, insomnie, slabire sau ingrasare rapida, raceli repetate, dureri musculare, caderea parului, dureri in piept, nervozitate, concentratie mare de colesterol in sange, oboseala cronica etc.

“Succesul individual consta de cele mai multe ori in capacitatea de a obtine echilibrul interior, astfel incat, indiferent de ceea ce primim din exterior, sa reusim sa trecem cat mai bine peste momentele dificile. Ceea ce cautam avid, chiar la modul inconstient, este de fapt un echilibru interior pentru a face fata presiunilor de zi cu zi. Pana in momentul de fata, se cunosc destul de multe posibilitati de a obtine acest echilibru emotional si energetic, care din pacate sunt destul de putin promovate in Romania, dar practicate pe scara larga in Occident si Orient. Am putea sa enumeram cateva dintre aceste modalitati sau tehnici ce ne pot ajuta pe aceasta linie: tehnici de relaxare si trainingul autogen, terapia cognitive, meditatia, arta respiratiei, medicina naturista, EFT, NLP, yoga, tai chi etc. Aproape toate aceste tehnici enumerate au ca numitor comun echilibrarea ambelor aspecte: emotional si energetic deodata. Nu este deloc intamplator, intrucat aceste doua aspecte merg mana in mana, se potenteaza reciproc si depind una de cealalta”, explica profesoara de yoga Dana Tupa, fondatoarea PURNA Yoga Academy – prima scoala de yoga din Romania acreditata de Yoga Alliance International din Statele Unite.

Mai mult, specialistul afirma ca, in Romania, se promoveaza adesea, la scara larga, miscarea, ceea ce este extraordinar, insa nu se tine cont de faptul ca latura emotionala si energetica sunt lasate pe planul secundar, desi omenirea se pare ca este afectata din ce in ce mai mult de lipsa de energie si implicit de reactii emotionale mai degraba negative.

Metode de reducere a stresului

Conform profesoarei de yoga Dana Tupa, exista diverse modalitati de eliminare sau cel putin diminuare a stresului, precum:

EFT mai este denumita si ‘’acupunctura emotionala combinata cu NLP’’, in care se stimuleaza anumite meridiane energetice prin baterea lor cu varful degetelor. Facuta intr-un mod corect, aceasta tehnica reduce procesul de vindecare terapeutica, in anumite situatii, de la luni la cateva minute. Si din moment ce stresul emotional contribuie la durere, boli si alimente, constatam ca EFT ofera incredibile eliminari ale durerilor fizice.

Relaxarea

Relaxarea este o tehnica pe care o cunoastem, dar nu o practicam. Importanta ei este imensa, cu atat mai mult cu cat, ea se leaga direct de capacitatea noastra de a ne echilibra la nivel mental si energetic, dar un numai. “Simpla observare a persoanelor stresate este suficienta pentru a ne da o cheie ce poate deschide cufarul secret al eliminarii acestuia. Exista un raport direct intre stres si lipsa relaxarii. Cu alte cuvinte, printr-o relaxare cat mai profunda, putem obtine diminuarea si chiar eliminarea stresului. Putem face meditatii diverse, putem invata sa respiram in mod constient, putem face miscari usoare, fara a ne istovi, asculta muzica etc”, declara profesoara de yoga Dana Tupa.

NLP (programare neurolingvistica)

NLP, devenit tot mai popular in Romania, este un proces multidimensional ce dezvolta competente comportamentale, flexibilitatea, gandirea strategica, intelegerea mentala si cognitiva aflate in spatele unui proces comportamental. NLP pune la dispozitie unelte si abilitati de dezvoltare a fiintei umane pana la stadiul de excelenta, dar in acelasi timp stabileste un sistem de credinte si supozitii despre fiinta umana, despre comunicare, si despre procesul schimbarii. In acelasi timp, reprezinta un proces de cunoastere interioara, de explorare a identitatii.

Yoga si meditatia

Sistem milenar in evolutia si armonizarea pe multiple planuri si niveluri ale fiintei umane, Yoga ofera un set de tehnici si exercitii fizice (hatha yoga), precum si meditatii variate (asupra respiratiei, asupra unui suport vizual, sau pe muzica). Sanatatea si longevitatea fac parte din mostenirea inteleptilor Rishi, care au lasat Cunoasterea si Experientele acumulate, la dispozitia celor doresc sa practice.

