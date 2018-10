Daca vrei ca locuinta ta sa fie confortabila din punct de vedere termic, dar eficienta in economisirea energie electrice, atunci modul in care setezi termostatul ar putea face diferenta. Incalzirea unei locuinte in mod inteligent nu numai ca iti poate reduce factura la final de luna, dar te poate ajuta si sa te simti mai bine in propria casa.

In primul rand, trebuie sa stii ca temperatura ideala din locuinta pe timpul iernii este de 20 de grade Celsius, daca scopul tau este sa economisesti energie electrica. Insa aceasta valoare a temperaturii nu este batuta in cuie. Ea poate fi diferita in functie de umiditatea din casa, de dimensiunile locuintei, de orientarea ei in spatiu, dar si de tipul de izolatie.

De obicei, primul lucru pe care il faci atunci cand este frig in casa este sa umbli la setarile termostatului si sa cresti temperatura. Insa aceasta solutie nu este intotdeauna cea mai buna. Iata ce alte metode poti incerca inainte pentru ca incalzi casa:

Controleaza umiditatea

Umiditatea din interiorul unei locuinte trebuie sa fie intre 30-50% pentru a resimti o temperatura confortabila si a evita senzatia de aer prea uscat sau prea umed. Ideal, umiditatea ar trebui sa fie 45%.

Asigura-te ca ai o centrala termica eficienta

O centrala termica eficienta iti va permite sa controlezi cu usurinta temperatura din locuinta, atat pe timpul zilei, cat si noaptea, cand dormi. O astfel de centrala termica electrica iti permite sa mentii temperatura din casa constanta, astfel incat sa iti reduci costurile cu incalzirea.

Inainte de a porni termostatul centralei la maximum asigura-te ca esti imbracata corespunzator, intr-o bluza cu maneca lunga si pantaloni lungi. Atunci cand suntem obisnuite sa purtam maiou si pantaloni scurti pe timpul iernii, tentatia de a porni centrala la capacitate maxima este mult mai mare.

Asigura-te ca locuinta este izolata termic

Izolarea termica a casei este una dintre cele mai bune metode prin care te poti asigura ca locuinta ta nu pierde caldura si nu iti mareste inutil facturile. Izolatiile se aplica, cel mai frecvent, pe peretii exteriori ai locuintei, pe cei predispusi la umiditate sau, daca locuiesti la casa, inclusiv la nivelul podelei si acoperisului.

Incalzeste corect incaperile mari

O centrala termica este foarte utila pentru cei care locuiesc intr-un apartament, insa daca stai la casa s-ar putea sa iti fie de mult mai mare ajutor unul dintre aceste semineuri , care au puterea de a incalzi rapid o camera. Acestea sunt utile pentru bucatarii si livinguri, dar si pentru anexe ale gospodariei in care iti petreci mai mult timp, dar care devin extrem de friguroase iarna.

Daca tii cont de aceste recomandari practice, confortul termic al locuintei tale va fi sporit, iar tu te vei simti mai in largul tau in propria casa. In plus, ai ocazia sa iti reduci facturile cu incalzirea pe timpul iernii fara sa iti sacrifici confortul termic si sa tremuri in casa.