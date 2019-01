Deoarece antiperspirantele sunt aplicate in apropierea zonei mamare si contin ingrediente potential daunatoare, printre care si sarurile de aluminiu, exista o ingrijorare cu privire la o posibila legatura intre utilizarea lor si aparitia cancerului de san sau a altor boli grave. Doamna doctor Alina Suru, specialist dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca acest subiect ramane, inca, unul controversat, dovezile existente la momentul actual fiind neconcludente.

Sarurile de aluminiu sunt folosite ca antiperspirant inca din anul 1903 in marea majoritate a spray-urilor, stick-urilor si roll on-urilor de pe piata. Desi reprezinta cel mai eficient antiperspirant existent, insa la o simpla cautare Google si pot fi gasite o multime de avertismente legate de sarurile de aluminiu din compozitie si riscul de a dezvolta unele boli, dintre care cea mai frecvent mentionata este cancerul de san.

„Sarurile de aluminiu sunt ingredientele active folosite in antiperspirante si actioneaza prin blocarea glandelor de transpiratie de sub brat. Astfel, ele impiedica transpiratia sa ajunga pe suprafata pielii si reduc mediul umed in care se inmultesc bacteriile ce favorizeaza aparitia de mirosuri. Desi eficacitatea acestor produse este clara si niciun studiu nu a demonstrat o legatura de cauzalitate directa intre ele si cancerul de san, in continuare utilizarea sarurilor de aluminiu in produsele cosmetice si de ingrijire ramane un subiect larg dezbatut”, spune doamna doctor Alina Suru.

„Important este sa facem diferenta intre antiperspirante si deodorante, care reprezinta doua produse diferite: primele au rolul doar a reduce mirosul corpului si nu contin saruri de aluminiu, ci doar parfum si compusi antibacterieni, in vreme ce antiperspirantele sunt menite sa reduca transpiratia”, a completat specialistul dermatolog.

Care sunt riscurile

Potrivit unor studii, majoritatea cancerelor de san se dezvolta in partea superioara a sanului - zona cea mai apropiata de axila, unde sunt aplicate antiperspirantele.

Studiile sugereaza ca substantele chimice din antiperspirante, inclusiv sarurile de aluminiu, sunt absorbite in organism cu usurinta, mai ales atunci cand pielea este proaspat epilata. In continuare, ele interactioneaza cu ADN-ul si pot produse modificari cancerigene in celule sau pot interfera cu estrogenul, hormonul feminin despre care se stie ca influenteaza cresterea celulelor asociate cancerului mamar”, explica specialistul dermatolog.

Masuri de preventie

Persoanele care sunt ingrijorate cu privire la sarurile de aluminiu din antiperspirante, dar nu doresc sa renunte la ele, pot opta pentru diminuarea expunerii prin folosirea unor produse cu concentratie mica de aluminiu, a deodorantelor fara aluminiu sau a altor metode de diminuare a transpiratiei (toxina botulinica, iontoforeza etc.).

Exista pe piata numeroase numeroase optiuni de deodorante fara aluminiu. Sa nu uitam, totusi, ca aluminiul exista in alimente, conservati alimentari, ambalaje, medicamente, cosmeticele fiind doar o sursa minora. Piatra de alaun, foarte populara printre promotorii cosmeticelor naturale este, la randul ei, un compus natural al aluminiului.

