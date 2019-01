Unul dintre sfaturile medicilor pentru cei care si-au propus sa manance mai sanatos este sa isi gateasca acasa si sa renunte la preparatele de tip fast-food sau la mancarurile cumparate din supermarket. Insa atunci cand timpul tau este limitat, ai tendinta sa renunti sa mai gatesti, crezand ca iti va lua cateva ore bune pentru a incropi un preparat bun.

Exista insa unele trucuri cu ajutorul carora poti reduce la doar cateva minute timpul necesar prepararii unor feluri de mancare delicioase si sanatoase. Aceste sfaturi te pot ajuta sa nu mai sari peste micul dejun, sa iti gatesti rapid pranzul pentru birou sau sa gatesti o cina usoara, dar gustoasa, atunci cand ajungi acasa, dupa o zi grea de munca.

Foloseste-te mai des de ajutoarele din bucatarie

Tehnologia ne-a ajutat sa reducem timpul si efortul dedicat multor activitati, inclusiv celor din bucatarie. Daca mamele sau bunicile noastre investeau ore bune in preparea painii de casa, mult mai sanatoasa si satioasa decat cea din comert, acum nu iti va lua mai mult de cateva minute sa iti prepari acasa painea preferata. Cu ajutorul unui aparat de facut paine , aceasta va fi gata la prima ora a diminetii, intrucat il poti seta sa iti coaca painea peste noapte. Dupa cum vezi, exista si un program rapid de coacere in doar o ora, asa ca vei putea avea paine, cozonac sau paste facute in casa in timp record.

Nu ar trebui sa iti lipseasca din bucatarie nici blenderul, razatoarea automata si robotul de bucatarie, care te pot scuti de mult efort de fiecare data cand ai nevoie sa tai sau sa amesteci ingrediente. Cu ajutorul lor, nu numai ca poti prepara mancaruri mult mai rapid, dar iti va fi simplu si sa testezi retete noi, pe care nu ai fi indraznit pana acum sa le abordezi.

Fa-ti o lista cu idei de mic dejun

Dimineata iti este, probabil, cel mai dificil sa te mobilizezi si sa vii cu idei gustoase si sanatoase pentru un mic dejun care sa iti dea energie pentru intreaga zi. Daca ti-ai propus sa nu mai sari peste cea mai importanta masa a zilei, s-ar putea sa te ajute enorm sa lipesti pe frigider o lista cu cateva idei rapide de mic dejun , pe care sa le poti prepara in doar cateva minute.

Multe dintre retetele de mai sus se pot pune in practica doar cu ingrediente pe care le ai deja in frigider. Avantajul este ca nu vei mai fi tentata sa alegi optiuni nesanatoase pentru prima masa a zilei.

Preparatele la cuptor, simplu de realizat si foarte gustoase

Exista zeci de retete delicioase pe care le poti prepara in doar cateva minute cu ajutorul cuptorului. Tot ce ai de facut este sa pui ingredientele intr-o tava termorezistenta, sa preincalzesti cuptorul la temperatura specificata in reteta si sa astepti pana cand masa este gata. Pentru a economisi timp, ai grija sa pornesti cuptorul inainte de a aseza ingredientele in tava. Astfel, nu va trebui sa mai astepti preincalzirea si vei putea baga totul la cuptor imediat cum este gata.

Asigura-te insa ca ai acasa un cuptor a carui temperatura sa poata fi setata manual si care sa te anunte atunci cand timpul de coacere a fost depasit. Este mult mai simplu decat sa deschizi usa cuptorului din 10 in 10 minute pentru a verifica daca mancarea este gata.

Cumpara legume deja taiate si congelate

Curatarea si felierea legumelor este una dintre activitatile care ne rapesc cel mai mult timp in bucatarie. In plus, se intampla uneori sa ne dam seama ca am uitat sa ne aprovizionam frigiderul cu unele ingrediente de care aveam nevoie. In schimb, daca iti umpli congelatorul cu pungi cu legume deja maruntite, pe care trebuie doar sa le pui in tigaie sau in cratita, vei observa ca timpul pentru gatit se va reduce considerabil.

Decongeleaza mai rapid alimentele

Probabil ti s-a intamplat adeseori sa uiti sa pui la dezghetat carnea de care ai nevoie pentru a gati cina si sa iti dai seama ca mai ai de asteptat minute bune pana cand vei putea sa prepari masa. O solutie mult mai rapida este sa folosesti functia de dezghetare a cuptorului cu microunde, care te ajuta sa decongelezi alimentele in mai putin de 10 minute. Nu uita sa scurgi bine carnea de apa inainte sa o gatesti. In caz contrar, iti va ingreuna foarte mult treaba si nici gustul nu va fi unul pe masura.