10 trucuri pentru a pastra alimentele proaspete mai mult timp

O mare parte din risipa alimentara poate fi evitata cu ajutorul unor mici trucuri menite sa mentina mancarea proaspata pentru mai mult timp si sa te ajute sa faci economii.

Anual, o familie din Romania arunca la gunoi aproximativ 170 de kilograme de mancare, tara noastra situandu-se pe primele locuri in Europa la capitolul risipa de hrana. Se aruncă cel mai des carne, fructe, legume, lactate, dar si produse de panificatie. Multe din alimentele care ajung in cosul de gunoi sunt nedesfacute, in ambalajul in care au fost cumparat.

Din fericire, o mare parte din risipa alimentara poate fi evitata cu ajutorul unor mici trucuri menite sa mentina mancarea proaspata pentru mai mult timp si sa te ajute sa faci economii atunci cand mergi la cumparaturi. Iata cateva sfaturi pretioase cu ajutorul carora poti reduce considerabil cantitatea de alimente pe care o arunci saptamanal:

1. Asigura-te ca temperatura din frigider este cea potrivita. Ideal, frigiderul sau combina ta frigorifica trebuie sa functioneze la o temperatura cuprinsa intre trei și patru grade Celsius. In acesta ambianta mancarea este pastrata mai proaspata pentru o perioada mai indelungata, insa fara sa inghete. Alege una dintre aceste combine frigorifice de pe Badabum , dotate cu un display care sa iti indice in permanenta temperatura din interior, astfel incat sa detii controlul asupra prospetimii alimentelor.

2. Verifica data de expirare a produselor in momentul in care le cumperi. Este in regula sa cumperi alimente care urmeaza sa expire in doua-trei zile, cu conditia sa le consumi pe acestea primele.

3. Gateste cu ce ai in frigider. Tine cont de data de expirare a alimentelor si atunci cand incerci sa incropesti o masa cu ce mai gasesti prin frigider si in camara. De exemplu, daca ai o punga cu spanac care este pe cale sa expire, o poti folosi pentru a prepara un spanac cu ou sau o salata usoara.

4. Tapeteaza cutiile de depozitare din frigider (in care pastrezi asa legumele sau fructele) cu servetele de bucatarie. Acest truc te poate ajuta sa mentii alimentele proaspete mai mult timp, intrucat servetelele absorb umezeala in exces care favorizeaza procesul de mucegaire al fructelor sau legumelor.

5. Spala fructele de padure cu apa si un strop de otet inainte de a le pune la frigider, pentru a le pastra proaspete. Depoziteaza-le fie in ambalajul in care le-ai cumparat, fie intr-o punga ermetica, si ai grija sa le amplasezi in spatele frigiderului, acolo unde temperatura este cea mai scazuta.

6. Salata verde care si-a pierdut aspectul proaspat, dar care este inca buna de consum poate fi revitalizata daca o tii cateva minute in apa cu gheata.

7. Pentru a pastra morcovii, ridichile si telina proaspete pentru mai mult timp, feliaza-le si pune-le intr-un borcan cu apa inainte sa le bagi la frigider. Vei fi surprinsa cat de bine se pastreaza astfel aceste legume.

8. Pastreaza merele separat de alte legume si fructe. Aceste fructe emana etilena, care favorizeaza putrefactia mai rapida a altor alimente.

9. Nu separa bananele din ciorchine inainte de a le depozita, intrucat acest lucru le face sa se strice sau sa se imoaie mai rapid. Pastreaza-le pe toate la un loc, la temperatura camerei, pana cand sunt coapte. Atunci cand observi ca au inceput sa se innegreasca, le poti folosi pentru a prepara o paine cu banane sau un smoothie, fara sa mai fii nevoita sa le arunci.

10. Atunci cand cumperi avocado necopt, cel mai bine este sa il depozitezi la temperatura camerei pana cand se coace. Apoi, daca nu intentionezi sa il gatesti in urmatoarele doua-trei zile, il poti pune la frigider, pentru a evita alterarea lui.

Sursă foto: Shutterstock/Copyright:BravissimoS