Start obiceiuri sănătoase, stop risipă!, un eveniment educativ de Ziua Mondială a Alimentației  

16 octombrie este Ziua Mondială a Alimentației, declarată de către Adunarea Generală a ONU și se sărbătorește în fiecare an în peste 150 de țări, cu scopul creşterii gradului de conştientizare asupra situației privind alimentaţia la nivel mondial, cât și pentru solidarizarea în lupta împotriva foametei, a malnutriţiei şi a sărăciei. Anul acesta, sub deviza ”Start obiceiuri sănătoase, stop risipă!”, Asociația Zâmbetul Îngerilor (A.Z.I), alături de Carrefour România, marchează această zi cu un eveniment ce își propune să atragă atenția asupra importanței alimentației sănătoase, dar și a cauzelor risipei alimentare.

Conform unui studiu Eurostat, România este în topul primelor 10 țări la nivel european atunci când vine vorba de risipa alimentară. Cu toate că îndeplinesc condițiile de consum, peste 6.000 de tone de alimente ajung în fiecare zi la gunoi, conform aceluiași studiu. Asociația Zâmbetul Îngerilor derulează încă din 2013 programe îndreptate spre minimizarea risipei alimentare.

Atingerea celor 2 obiective importante, reducerea risipei alimentare și promovarea unei alimentații sănătoase se realizează prin acțiuni zilnice, concrete și prin educație alimentară. De aceea, astăzi, peste 130 de copii, alături de părinții lor, au luat parte la un atelier interactiv în care Dr. Nutriționist Oana Bulzan a explicat cum o serie de rețete sănătoase pot fi realizate chiar cu fructele și legumele ocolite adesea de către membrii familiei. Ceea ce de multe ori ajunge să fie aruncat chiar înainte de vreme, poate deveni de fapt ingredientul-vedetă al unei rețete de succes.

Asociația Zâmbetul Îngerilor este singura asociație ce desfășoară prin campania „Sendvișul de la miezul nopții” activitate permanentă, 365 de zile/an. Noapte de noapte, A.Z.I. acționează în 4 puncte de distribuție in București ( la Gara de Nord, zona Baicului), Jud. Dâmbovița (Com. Tărtășești) și în Ploiești (Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără adăpost Ploiești). În prezent, activitatea A.Z.I. presupune furnizarea zilnică și gratuită de alimente grupului țintă, în puncte fixe, mobile și direct în centre sociale, cămine etc.

Carrefour este partener tradițional al Asociației Zâmbetul Îngerilor și susținător al programului „Sendvișul de la miezul nopții” încă din 2015, împărtășind scopul și viziunea asupra alimentației și luptei împotriva risipei alimentare. La nivel mondial, prin programul ACT FOR FOOD, cât și prin programe locale, originale, Carrefour militează pentru obiceiuri sănătoase de consum alimentar, ce presupun: calitate, prețuri accesibile, disponibilitate, dezvoltare durabilă.