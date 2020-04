Periajul dinților pare un exercițiu extrem de simplu la prima vedere, ceea ce este și adevărat într-o oarecare măsură, însă în multe cazuri acest pas nu este realizat corect din cauza unor greșeli frecvente pe care mulți dintre noi le facem fără să știm.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, a explicat care sunt acestea, recomandand indreptarea lor, pentru a mentine sanatatea orala pe termen lung si a ne bucura la maxim de beneficiile unei igiene dentare realizate corect.

Rutina zilnica de curatare a dintiilor este principala cale prin care ne mentinem gingiile si dintii sanatoase, insa majoritatea oamenilor comit cel putin una dintre urmatoarele greseli in timpul folosirii periutei dentare:

Periaza mult prea dur

Acest lucru produce retractia gingiilor si subtiaza smaltul dentar, producand sensibilitate dentara. In plus, perii devin oblici, inclinati (periuta se “ciufuleste”) si nu mai au eficienta. Asadar, ca pentru orice lucru in viata, trebuie sa alegem moderatia.

Tin periuta de dinti prea aproape de toaleta

Atunci cand tragem apa la toaleta, stropi foarte mici de apa (aerosoli) pot ajunge chiar si pana la o distanta de 6 metri. “Asadar, este indicat sa pastram periuta de dinti cat mai departe de toaleta. Desi am crede ca acoperirea periutei de dinti cu capac ne poate feri de acest risc, nu este recomandat sa facem asta, deoarece este nevoie ca periuta sa se poata usca, iar umezeala favorizeaza inmultirea bacteriilor”, explica doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.

Nu schimba periuta de dinti dupa o raceala

Infectiile virale sau bacteriene ale cailor aeriene superioare, de la banala raceala la amigdalita, duc la contaminarea periutei de dinti cu germenii care au produs boala. “Astfel, daca periuta de dinti nu este inlocuita dupa vindecare, ea poate reinfecta persoana care o foloseste, deoarece imunitatea acesteia este scazuta. Acelasi lucru este valabil si in cazul unor infectii orale acute (stomatita aftoasa, abcese sau alte tipuri de infectii orale acute). Nu este recomandat sa incercam diverse metode de dezinfectare, deoarece pot sa nu fie eficiente, sa nu actioneze un timp suficient de indelungat sau chiar sa deterioreze periuta”, spune specialistul ortodont.

Uita sa inlocuiasca periuta de dinti

Periuta ar trebui schimbata la fiecare trei luni sau chiar mai repede, daca da semne de deteriorare. Ca sa fie usor de tinut minte acest interval, inlocuirea ei poate fi fixata la inceputul fiecarui anotimp (in prima zi de iarna, primavara, vara, toamna). Daca perii se deterioreaza mai devreme de trei luni, acest lucru ar putea insemna ca periajul se face intr-un mod necorespunzator, mult prea agresiv.

Fac miscari verticale sau orizontale

Aceste miscari produc retractii gingivale si nu indeparteaza eficient resturile alimentare dintre dinti, fiind recomandata inlocuirea lor cu unele semicirculare: se porneste cu periuta asezata in unghi de 45 grade pe gingie, urmata de rotirea la 180 grade spre marginea dintelui, cu arcadele indepartate.

Durata prea scurta a periajului

Doua minute este durata recomandata, insa in medie o persoana acorda doar 45 de secunde periajului dentar. “Din pacate, orice periaj dentar mai scurt de 2 minute nu ofera suficient timp fluorurii din pasta de dinti pentru a actiona asupra smaltului dentar. Periutele de dinti electronice pot fi utile in acest sens deoarece au un timer care indica exact cat trebuie sa dureze curatarea danturii”, spune doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.

Clatesc gura cu apa dupa spalarea dintilor

Cavitatea bucala nu trebuie clatita cu apa imediat dupa periaj deoarece acest lucru va reduce eficienta fluorului din pasta de dinti. Putem scuipa pasta de dinti, iar pentru clatire este chiar recomandata folosirea apei de gura.

Periajul dentar prea devreme dupa masa

Majoritatea oamenilor nu asteapta suficient timp dupa masa pentru a-si spala dintii. “Dupa ce am mancat, nivelul pH-ului din gura scade, iar saliva are un continut mai mare de acid. Periajul dintilor poate face ca acesti acizi sa patrunda mai adanc in smaltul dintilor, fiind recomandat sa asteptam cel putin 30 de minute dupa masa inainte de a ne spala pe dinti”, spune doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.

Sunt necesare aproximativ trei saptamani pentru a invata un nou obicei, iar cu determinare si atentie oricine isi poate imbunatati rutina de ingrijire a dintilor intr-un timp relativ scurt, pentru a asigura protectia pe termen lung a dintilor si gingiilor.

Featured foto by wavebreakmedia via Shutterstock