Cum îți recapeți energia când te simți deprimat

Trecem printr-o perioadă stresantă. Mulți încearcă să stăpânească arta de a lucra de acasă păstrând în același timp un echilibru între multele activități care se desfășoară acasă, inclusiv școala copiilor.

În toată această situație de conviețuire, este deseori dificil să găsim timp doar pentru noi, ceea ce poate duce la epuizare. Când îți lipsește energia, aceasta afectează timpul pe care îl poți aloca celorlalți și, cel mai important, ție însuți. Ofer recomandări nutriționale unei forțe de muncă la nivel global, sportivilor profesioniști sau familiei și prietenilor mei, deoarece este foarte important să îți păstrezi puterea în situațiile dificile. În astfel de momente, când ne simțim epuizați, trebuie să ne amintim să avem grijă de noi înșine. Mai jos sunt 5 sfaturi adunate din experiența mea de viață care să te ajute să faci față oricărei situații, de la reînvățarea algebrei alături de copilul școlar, până la participarea la încă o conferință video.

Fă mai multă mișcare

Cu tot jonglatul (între activitățile de zi cu zi) pe care oamenii îl fac pentru bunăstarea personală și a familiilor lor, timpul alocat mișcării poate fi redus sau chiar eliminat de pe lista cu activități obligatorii. Mișcarea eliberează endorfine, care ne afectează în mod pozitiv dispoziția și ne ajută să ne recuperăm energia. Fără o sală de fitness sau o oră de sport la care să participe personal, mulți descoperă că le lipsește un grup de sprijin care să îi motiveze. Există multe cursuri online – de la yoga la Pilates și de la antrenamente de forță la aerobic – la care te poți înscrie, iar multe dintre acestea sunt gratuite. De asemenea, o plimbare zilnică, pe jos sau cu bicicleta, sau o alergare înainte ca familia să se trezească, te poate ajuta să intri într-o stare de spirit excelentă pentru a-ți începe ziua.

Hrănește-te

Hrana este combustibil și oferă energia de care are nevoie organismul nostru. Studiile arată că în timpul pandemiei, vânzările de produse nesănătoase au crescut, deoarece oamenii caută modalități de a face față situației consumând alimente la îndemână pe care anterior le evitaseră. Deși pare dificil, este important să încerci să urmezi o nutriție echilibrată care să îți ofere nutrienții de care ai nevoie în activitățile zilnice și care să contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate. Consumând alimente sănătoase, organismul primește nutrienții, vitaminele și mineralele de care are nevoie pentru a funcționa. Include în dietă shake-uri nutritive care aduc un plus de proteine – un mod sănătos și delicios pentru a te energiza. Poți implica întreaga familie în alimentația sănătoasă preparând rețete creative și nutritive. Am lansat de curând cartea de bucate Herbalife Nutrition cu 80 de rețete din Europa și Africa – o adevărată sursă de inspirație pentru o alimentație sănătoasă și corectă folosind produsele Herbalife.

Crează-ți o rutină inteligentă de somn

Somnul este vital pentru a-ți reface nivelul de energie. În momente stresante, de multe ori oamenilor le este mai greu să adoarmă. Pregătirea spațiului de dormit este foarte importantă pentru un somn bun: începe cu o cameră întunecată, fără distrageri. Dacă ai posibilitatea, dormitorul trebuie să fie dedicat doar somnului, astfel încât să nu fii tentat să lucrezi sau să desfășori alte activități acolo. Fă o pauză de la lumea digitală și, când mergi la culcare, lasă dispozitivele electronice în alt loc. Așa cum mulți părinți fac pentru copiii lor, creează un ritual de somn: o baie caldă, o carte bună, un ceai din plante înainte de a stinge luminile.

Chiar dacă ești înconjurat de familie și colegi prin mijloacele video, nimic nu se compară cu o discuție amuzantă cu un prieten bun sau o rudă aflată la distanță. Relațiile cu cei dragi favorizează starea de sănătate, susținându-ne în perioadele dificile. Fie că vorbești la telefon, scrii mesaje, discuți cu un fost coleg de școală, conectarea cu persoanele care îți ridică moralul este sănătoasă pentru starea ta de bine și te ajută să te revigorezi.

Alocă-ți timp pentru tine

Pe de altă parte, cu toată această pandemie, multe persoane tânjesc după singurătate. Alocându-ți timp pentru tine însuți, chiar și pentru 30 de minute, îți vei îmbunătăți dispoziția și energia. Fă o plimbare în parc sau explorează un nou cartier. Ia-ți timp să mergi în dormitor, să stingi luminile și să respiri, sau ia o carte și găsește un loc liniștit pentru a te bucura de singurătate. Acum mai mult ca oricând, ai nevoie de timp să te relaxezi, să te reîncarci cu energie sau pur și simplu să visezi cu ochii deschiși.

În momente dificile, trebuie să ne tratăm cu delicatețe. Cel mai bun mod de a ne recăpăta energia când ne simțim deprimați este acela de a prioritiza și de a avea grijă de nevoile noastre în ceea ce privește sănătatea mentală și fizică. De la alimentația sănătoasă și mișcare, la timp pentru sine sau momente de distracție cu un prieten, corpul are nevoie de ajutor pentru a se reface și a-și recăpăta energia.

Text de Samantha Clayton, OLY, ISSA-CPT, Vicepreședinte Herbalife pentru performanță sportivă și fitness la nivel mondial

Featured foto by PH888 via Shutterstock