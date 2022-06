Lăptăria cu Caimac sărbătorește 4 ani prin lansarea gamei de unturi

La 4 ani de la intrarea pe piață a brandului, Lăptăria cu Caimac lansează gama de unturi.

Printre cele mai cerute produse, untul este disponibil în trei variante: simplu, cu sare afumată și cu leurdă.

Untul cu leurdă este un produs sezonier, disponibil în cantitate limitată, pentru care se folosește leurdă culeasă și procesată în Munții Apuseni.

Lăptăria cu Caimac, producătorul de lactate 100% românești, naturale și minim procesate, împlinește 4 ani de activitate și lansează o nouă gamă de produse. Cele trei tipuri de unt, Untul cel lăptos, Untul cel sărat-afumat și Untul cel cu leurdă, sunt deja disponibile în marile lanțuri de magazine și online, pe Freshful.ro.

Noua gamă de unturi este cea mai recentă extindere a portofoliului de produse al Lăptăriei cu Caimac. În ultimul an, alte trei noi produse au fost lansate pe piață: Iaurtul cu miere și polen, Rotocolul de cașcaval și Iaurtul răcoros. De asemenea, compania plănuiește extinderea continuă a gamei de produse anul acesta, după lansarea untului, concentrându-se pe categoria de băuturi pe bază de lapte sau iaurt, brânzeturi maturate și brânzeturi cremoase.

Astfel, luna iunie marchează două evenimente importante pentru Lăptăria cu Caimac. Pe lângă lansarea celor trei tipuri de unt, compania sărbătorește aniversarea a patru ani de la lansare, în cadrul unui picnic care va avea loc pe 18 iunie, începând cu ora 9:00, la Roaba de Cultură din Parcul Herăstrău.

„Am ascultat de consumatorii noștri, care și-au dorit foarte mult untul, iar după o lungă serie de teste și experimente am ajuns, într-un final, la trei tipuri de unt de care suntem extrem de mândri: Untul cel lăptos, Untul cel sărat-afumat și Untul cel cu leurdă. Am vrut să acoperim o paletă largă de rețete care se bazează pe unt, de la mic-dejun și până la cină. Astfel, am ajuns la aceste trei variante, care oferă versatilitate în bucătărie și care, zicem noi, sunt atât de bune încât nu rezistă prea mult pe masă!”, spune Mădălina Cocan, CEO Agroserv Măriuța.

În 2021, cele mai bine vândute produse au fost Laptele, Iaurtul natural și Smântâna dolofană, acestea fiind accesibile în peste 2.500 de magazine fizice, precum Mega Image, Carrefour, Auchan, Cora, Profi, Carrefour Market/Express, Selgros sau Metro, dar și online pe Freshful.ro, Bolt Market, sau alte platforme. Produsele Lăptăria cu Caimac pot fi găsite și în peste 400 de magazine mici și băcănii.

Producția de lapte a fermei a ajuns la o capacitate anuală de peste 15.000.000 litri, aceștia fiind utilizați pentru fabricarea următoarelor produse: Laptele, Iaurtul natural, Iaurtul de 10, Iaurtul mic, Iaurtul cu miere și polen, Sana, Laptele bătut, Iaurtul de băut, Iaurtul răcoros, Ayranul, Smântâna dolofană, Smântână proaspătă, Laptele condensat îndulcit, Ciocolata-n lapte,

Cașul zvântat, Brânza proaspătă de vaci, Miezul de brânză, Brânza Măriuța, Brânza englezească și Rotocolul de cașcaval.

Vizionare placuta