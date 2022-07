Sarcina pe timp de vara: Reguli de respectat pe canicula

Cum sa ai grija de tine pe timpul verii daca esti insarcinata

De cativa ani buni de zile verile sunt si la noi exagerat de fierbinti, de caniculare. Iar unei femei insarcinate, dincolo de faptul ca ii este greu sa poarte in cele trei luni de vara o greutate in plus, ii este si foarte dificil sa suporte temperaturile ridicate. Pe langa asta, problemele care apar in sarcina pot fi intensificate de canicula. Atunci când ești însărcinată, temperatura corpului tău este deja un pic mai mare decât în mod normal, așa că un plus de căldură de la temperatura exterioară te va face să te simți inconfortabil. Iata cateva sfaturi pentru a trece mai usor peste aceasta perioada destul de dificila.

Foloseste crema de protectie solara pentru ca este esentiala vara. Pielea ta e mai sensibila in timpul sarcinii si deci esti mai vulnerabila in fata arsurilor solare.

Mergi la bazin si inoata in mod regulat. Pe de o parte pentru ca iti va scadea temperatura corpului si te va face sa nu mai simti greutatea bebelusului, iar pe de alta parte pentru ca inotul este un exercitiu fizic bland, care nu pune prea mult stres pe articulatiile tale care in aceasta perioada sunt mai sensibile. Daca nu ai acces la un bazin si vrei totusi sa te racoresti, poti sa scazi temperatura corpului tinand picioarele in apa rece. Nu rece-gheata, desigur!

Hidrateaza-te. Bea apa oriunde ai fi, in orice imprejurare, pentru ca hidratarea este cea mai buna modalitate de a evita supraincalzirea. Dacă transpiri mult din cauza căldurii, asigură-te că bei multe lichide. Apa este cea mai bună, dar și sucul de portocale, laptele și băuturile sportive, care înlocuiesc electroliții eliminați prin transpirație.

Imbraca-te cu haine lejere. Da, poate ca este o moda in randul mamicilor mandre de burtica lor sa poarte haine mulate care sa o scoata in evidenta. Dar la temperaturi ridicate nu este deloc placut. Optează pentru rochii subțiri, fluide, haine de culoare deschisă și pălărie care sa te protejeze de soare. Si ochelari de soare, desigur! Vei fi o mamica sic, cu siguranta!

Foloseste o cremă de protecție solară cu SPF ridicat. Dacă ai pielea deschisă la culoare, foloseste SPF 30 sau 45. (Producția crescută de melanină poate duce la apariția "măștii de sarcină", așa că asigura-te că timpul petrecut la soare este limitat și nu ieși afară fără crema de protecție solară. Intră în casă la primul semn de slăbiciune, oboseală, amețeală sau sete excesivă.

Poarta la tine o „trusa” anticanicula. Sa nu-ti lipseasca din geanta un prosopel pe care il poti uda si folosi ca sa te racoresti, balsam de buze, spray impotriva insectelor si un ventilator portabil. Este foarte util!

Relaxeaza-te! Lunile de vară vor fi deosebit de grele pentru o femeie insarcinata, mai ales daca sarcina este avansata, asa ca este important sa te relaxezi cat de mult poti. Stai cu picioarele ridicate pe o perna sau pe un scaunel pentru a evita umflarea lor si cere ajutorul familiei pentru treburile casnice. Daca esti nevoita sa circuli pe afara, fa-o cand este mai racoare, dimineata sau seara. Iar daca inca mai mergi la servici, ia lucrurile mai usor. Nimeni nu iti va reprosa ceva in conditia in care esti.

Respira corect. Respirația este un factor important pentru pastra o temperatura optima a corpului si a evita supraincalzirea. Respirația eliberează căldură, așa că asigura-te că ai un model de respirație bun (unii oameni respiră fie prea repede, fie prea încet). Daca ai probleme de respirație din cauza alergiilor sau a astmului, de exemplu, alege sa stai mai mult in casă.

Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate