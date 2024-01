Rezoluție: slăbit! Povestea Laurei: -10 la kilograme, +10 la încredere și energie

În 2024, fac sport de cel puțin 3 ori pe săptămână. Citesc cel puțin o carte pe lună. Slăbesc 10 kilograme până în martie. Mă întâlnesc cu prietenii cel puțin o dată pe săptămână. Nu mai mănânc după 6 seara. Nu mai ronțăi între mese. Mănânc sănătos. Ies la alergat dimineața.

Da, dacă decembrie este despre familie în jurul mesei plină cu bunătăți, despre dulciuri, cadouri și bilanțuri, primele zile din ianuarie aduc o mulțime de promisiuni, speranțe, obiective, vise și, desigur, bine-cunoscutele „rezoluții”.

La început de an, spun studiile, cele mai întâlnite rezoluții sunt “de a pierde niște kilograme”, “de a face mai multă mișcare”, “de a mânca mai sănătos’, “de a avea un stil de viață echilibrat”.

În puzderia de diete, soluții miraculoase cu care vine noul an, leacuri și pastile care promit îndeplinirea rezoluției cu slăbitul în câteva zile, noi vă spunem să alegeți un stil de viață pe care îl puteți menține, nu doar o dietă pe care o poți suporta. Că vine apoi 2025 și poate îl întâmpinăm fără rezoluția de a slăbi.

Ne plac poveștile, ne inspiră, ne sunt lecții de viață, așa că „deschidem” anul cu o poveste despre kilograme în minus, motive și provocări, cele mai valoroase lecții învățate pe parcursul procesului de slăbire, despre menținere, obiceiuri sănătoase și factorul cheie în atingerea obiectivelor.

Povestea Laurei: -10 kilograme, +10 la încredere și energie

„În 2016 aveam 60 de kilograme. Am rămas însărcinată, am pus 17-18 kilograme în sarcină, am scăpat parțial de ele, dar....a venit pandemia, care, deși nu ne-a zguduit prea tare viața de familie, a venit cu un dezechilibru între caloriile consumate și cele arse și așa m-am trezit în toamna lui 2022 la 42 de ani cu 73 de kilograme, povestește Laura.

Pierdută, fără încredere în mine, cu senzația că mă adânceam în acea stare, ca și cum odată ajunsa la acel prag, nu mai e cale de întoarcere, îmi venea să mă ascund. Nu aveam încredere în diete, iar pași mici care nu au efecte imediate nu aveam voință să fac.

Dar, în acea toamnă, mi-am setat un obiectiv, nu am mai așteptat începutul de an, să slăbesc până la Crăciun 10 kilograme. Știam sigur că nu pot și nu vreau să urmez diete drastice, să mă înfometez, să-mi dau toată viața peste cap. Eram hotărâtă să dau jos cele 10 kilograme, dar nu știam de unde și cum să încep, cum să aleg drumul care să mi se potrivească.

La un scroll pe internet, în noapte târzie, am aflat de un program care suna total diferit. Știam ce promit dietele cunoscute și nu mă tentau deloc, iar sa fac eu pași mici în alimentație mi-a fost mereu greu, dar Ikanos, programul acesta, promitea altceva. Cu scepticism, dar cu determinare la cote înalte, m-am înscris în program. Și a fost chimie între noi! Am învățat disciplina, am învățat tot felul de informații interesante despre alimentație, emoții, perseverență, motivație din lecțiile zilnice din program. Am învățat să îmi măsor corect porțiile de mâncare. M-a convins de importanța mersului pe jos, de necesitatea introducerii sportului în viața mea. Dar, poate că fiind eu mai sensibilă, foarte mult a contat suportul primit în particular: să simți că e cineva acolo când ți-e greu, că atunci când calci strâmb și te aștepți la critică, de acolo vine doar empatie și încurajare… i-am simțit pe cei de la Ikanos foarte aproape și m-au făcut să mă simt văzută și înțeleasă.

Să slăbesc 10 kilograme în 10 săptămâni a fost un plan ambițios, cu urcușuri și coborâșuri, dar am reușit să îmi păstrez determinarea pe tot parcursul lui. Primul pas în a slăbi a fost, bineînțeles, restricționarea calorică - dar nu prin înfometare, ci prin conștientizarea cantității și calității, prin prioritizarea proteinei, prin adaosul de legume, urmând introducerea de mai multă mișcare în viața de zi cu zi, sport, dar mai ales mult mers pe jos.

Am aflat ca sunt puternic controlată de Elefant, dar ca trebuie să caut să ajung mai mult la Călăreț. Am realizat mai clar că „totul sau nimic” nu prea mi-e de folos aici, un antrenament ratat, o masă mai calorică, o ciocolată nu îmi strică progresul de până atunci și trebuie să merg în continuare pe drumul pe care am pornit.

Succesul unui program de slăbit înseamnă a face alegeri pe care le poți susține în fiecare zi, nu doar în zilele bune

În decembrie 2022 aveam cu 10 kilograme mai puțin. Rezoluția din 2023 nu a mai fost despre a slăbi, dar a fost despre a mă menține, despre a face sport, despre a merge pe jos.

Iar un an mai târziu, sunt tare mândră că nu s-a întors nici măcar un kilogram, că fac sport zilnic, că am înțeles în sfârșit la ce e bun mersul pe jos ori alergatul în viața noastră. Că am dobândit obiceiuri sănătoase, că am un stil de viață echilibrat.

Știți ce am realizat pe parcursul acestui program de slăbit? Că vreau să fiu lângă fetița mea cât mai mult timp de acum încolo și îi spun și ei că din acest motiv fac ceea ce fac: pentru asta încerc să mănânc echilibrat, pentru asta fac sport și trag de mine chiar dacă nu am chef sau mi se pare greu, pentru asta merg pe jos. Trebuie să ne bucurăm de ce ne oferă viața, dar - în același timp- să găsim o măsură. Trebuie să ne îngrijim de partea emoțională - este un factor cheie în sănătatea noastră pe orice plan”, concluzionează Laura.

Oricare ar fi rezoluțiile voastre pentru 2024, amintiți-vă că acestea reprezintă o oportunitate de a vă transforma așa cum doriți și simțiți. Fiecare pas mic aduce cu el progres și succes. Fiți încrezători, deschiși, bifați obiectivele și împliniți-vă dorințele în 2024!

