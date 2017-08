Accesorii pline de culoare pentru locuinta

Plus ca, odata cu venirea toamnei cerul se intuneca, orasul devine gri, iar oamenii sunt tot mai tentati sa se imbrace in culori sumbre. Uita-te la mine, tricoul pe care il port azi este negru complet. De aici tragem concluzia ca avem nevoie de multa, foarte multa culoare, atat in garderoba, cat si in casa, la birou si in viata de zi cu zi.

Materialul de astazi este despre accesoriile in culori vii ce ne transforma locuinta intr-o casuta de poveste. Odata ce incepi sa le introduci in decorul casei, vei observa o schimbare si in atmosfera. Tu si ceilalti membri ai familiei, chiar si prietenii care vor veni in vizita, veti avea mai multe sesiuni de ras si veti fi mai optimisti.

Cutie pentru ceai Platou din sticla Cutie pentru lenjerie intima