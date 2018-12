Dragă Moș Crăciun - așa începe fiecare scrisoare redactată iarna, când se face lista cu dorințe. Că despre asta este vorba, despre ce ne dorim fiecare și despre mulțumirile oferite că de fiecare dată Moșu' fost atât de bun cu tine. Dar mereu vrem altceva și mai bun, și mai frumos. Că deh, apare ceva mai interesant și îi spui că ai vrea să îl mai rogi ceva. Și așa ajungi să treci pe lista cu dorințe și ceva care să te răsfețe.

Desigur, vei vrea dulciuri, sănătate și fericire, dar dacă ai auzit de inovațiile în materie de produse de înfrumusețare, vei vrea să pui pe listă și cea mai recentă inovație de la Rowenta - perie electrică de păr Express Air Brush pentru tine și aparatul de stilizat barba Rowenta Air Force Precision pentru el. Pentru că vorba cântecului "All I want for Christmas…" is:

👩 Perie cu aer cald Rowenta Express Air Brush pentru uscare și coafarea părului

👨 Aparat de stilizat barba Rowenta Air Force Precision la care el sigur visează!