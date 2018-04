Rochie aurie cu pantofi negri: Yin și Yang al modei

Pentru rochiile în auriu, metalice, ideal este să optezi pentru ceva care să mai stingă din strălucire. Pantofii negri ar putea fi răspunsul, un mix and match cu care nu vei da greș niciodată.

Sunt o opțiune rafinată, deloc îndrăzneață, dar una ideală când nu vrei să riști, chiar și atunci când scânteiezi. Este cea mai simplă opțiune, așa cum menționasem deja pentru că dacă ai o Little Black Dress, cu siguranță că ai și o pereche de pantofi negri în șifonierul tău - pot fi botine, pantofi stiletto, cu tocuri sau fără. Dacă este prea orbitoare nuanța rochiei, optează pentru ceva mat la pantofi, nu din lac. Contrastul între aprins și închis va fi aproape ca o declarație - you can do it!

Urmaresti aici pantofi negri