Cum funcționează laminarea părului și ce beneficii are pentru tine

Aud din ce în ce mai des despre laminarea părului, pentru a-l păstra hidratat, strălucitor, flexibil, mătăsos. Și pentru că anul acesta am decis să port pletele lungi, am căutat cât mai multe informații despre cum funcționează laminarea părului și ce beneficii are! Dacă ești curioasă ce beneficii are laminarea părului și chiar cum faci laminarea părului acasă, scroll, baby!