Faptul că trendul bowling s-a transformat în genți rotunde sau semi-rotunde, îmi pare o curgere firească, o evoluție cum nu se poate mai stilată pentru vara lui 2018. Cu atât mai mult cu cât designerii au ales pentru acest sezon genți, poșete și clutch-uri ce captează privirea. Și cu cât mai mult s-au ales multe forme și dimensiuni reprezentative pentru vara asta. Sunt atâtea modele de genți de purtat în 2018 că îți va fi greu să te decizi la doar una! Și sincer, ar fi păcat să nu treci pe listă și geanta rotundă de mână!

Desigur, ai putea să te îndrăgostești de clutch-urile pictate Oscar de la Renta sau de gențile shopper, cu imprimeu din desene animate Jeremy Scott. Ori poate preferi gențile purtate câte două, geantă transparentă și poșetă înăuntru ca la Chanel. Ori poate îți axezi garderoba pe genți oversize, XXL, așa cum mulți designeri au prezentat pentru vara asta. Sau poate mergi pe o geantă de umăr rotundă, versatilă și care îți transformă total outfit-ul. Oricum ar fi, the IT bag nu este deloc ”cuminte”, clasică sau neutră. CI, dimpotrivă, iese în evidență și întoarce capetele. Iar una dintre gențile must-have ale verii acesteia este, fără doar și poate, geanta rotundă, sub toate variațiunile ei: de mână, de umăr, plic, poșetă sau rucsac!