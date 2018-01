Cum sa te imbraci office iarna cand e atat de frig sa iesi si din casa

Ce e de facut in acest caz cu tinutele office pe care trebuie sa le purtam zi de zi? E atat de simplu. Mai simplu decat ne imaginam. Trebuie doar sa intram in posesia pieselor vestimentare adecvate, iar aici ma refer la cele confectionate din materiale calduroase cum ar fi tricot, lana, mohair, casmir, etc. Si, spre fericirea tuturor, gasim in magazinele online articole din toate categoriile: pantaloni, bluze, veste, fuste, cardigane, paltoane.

Iti prezint in continuare ce mi-a atras mie atentia in mod special. Sunt cinci item-uri pe care le poti combina in fel si chip astfel incat sa ai tinute office calduroase pentru intreg sezon.