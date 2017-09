5 jachete din piele pe care sa te bazezi toamna asta

Reimprospateaza-ti garderoba de toamna cu jachete din piele in tendintele 2017. Alege sa porti jacheta din piele cu gluga in zilele ploioase, iar atunci cand vrei sa te pui in valoare, completeaza orice tinuta cu jacheta din piele cu broderie.