Motive pentru care e bine sa consumi miere de Manuka - aliment minune

Motive sa consumi miere de Manuka

Motive sa consumi miere de Manuka sunt mai multe decat iti poti inchipui, insa proprietatile antibacteriene si farmaceutice sunt cele care starnesc interesul.

Are proprietati antibacteriene. Peste 20 de ani de cercetare, inclusiv studiile facute de profesori din Noua Zeelanda si Germania, atesta faptul ca mierea de Manuka are propietati antibacteriene ce o califica pentru a fi folosita in scopuri medicale - efect antibiotic, acnee, herpes, candida, infectii cu stafilococ auriu, ingrijirea dintilor si gingiilor, reducerea inflamatiilor, ciuperci ale unghiilor, etc.

Are proprietati farmaceutice. UMF (unique manuka factor - factorul unic al mierii de Manuka) are menirea de a indica puterea antibacteriana a produsului. Mierea de Manuka cu UMF 10+ are proprietati farmaceutice, iar mierea cu UMF intre 10+ si 25+ este folosita in spitalele din Noua Zeelanda, Australia, Franta, Marea Britanie si Japonia.

Creste imunitatea. Mierea de Manuka trateaza: dureri de gat, alergii, sinuzita, raceala si gripa, migrene, afte, ofera energie, imbunatateste somnul si ajuta la intretinerea sanatatii ochilor.