Top cu umerii goi si franjuri

Daca mi-ai citit din materialele anterioare, stii deja ca topurile, tricourile si puloverele cu umerii goi sunt preferatele mele.

Pai daca e asa, puteam eu sa raman indiferent in fata acestui top alb ideal pentru o zi torida de vara?!

Se combina cu blugi, cu fusta, cu pantaloni scurti sau cu pantaloni la dunga, insa as prefera ca in picioare sa port incaltaminte cu toc, pentru un plus de feminitate si eleganta.

