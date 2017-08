Pantofi de toamna: vezi modelele in tendinte in 2017

Pantofi de toamna cu toc

La capitolul pantofi de toamna cu toc, se poarta tot ce este iesit din comun. Se poarta pantofii cu toc foarte subtire, cei cu varf ascutit, cu decupaje sau diferite aplicatii.

Pantofii de toamna in tendintele 2017 sunt ideali pentru femeile obisnuite sa fie in centrul atentiei, care isi doresc sa socheze, sa se impuna. Modelele pot fi purtate ziua in amiaza mare doar daca intri in aceasta categorie de femei.

Altfel, te poti folosi de ei la evenimentele de seara, evenimentele deosebite la care sunt invitate persoane din lumea mondena, bloggeri, vloggeri, designeri, oameni de televiziune si artisti. Ii vei cuceri pe toti instant!

In tendintele 2017 gasim si varianta pantofilor de toamna cu toc mic si gros ce pot fi combinati la o rochie de seara atipica, un model cochet englezesc sau frantuzesc.

Pantofi de catifea cu strasuri Pantofi cu varf ascutit Pantofi de piele cu toc inalt

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By DKSStyle