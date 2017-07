Parfumuri de firma in sticlute deosebite pentru colectionari pasionati

Parfumuri in sticlute colorate

De cealalta parte sunt parfumurile in sticlute colorate sau, cum imi vine mie sa le spun, sticlute cu design romantic.

Lolita Lempicka este exemplul perfect pentru asta, la fel si Viktor&Rolf. Sticlutele lor sunt apreciate de acelea dintre noi care-si traiesc fiecare zi ca o fila de poveste din cartile pe care le citesc, iar parfumul le ajuta sa fie in mijlocul actiunii.

Si uite asa am ajuns sa fim colectionari pasionati de sticlute de parfumuri.

Nici nu ne-am dat seama in ce moment s-au strans atatea sticlute de care nu mai vrem sub nicio forma sa ne despartim pentru ca sunt frumoase si dau bine in decor. Fiecare are povestea ei, amintirea ei si pastreaza sute de emotii.

Parfum Lolita Lempicka Parfum Viktor&Rolf Parfum Adidas