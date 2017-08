Dulapuri modulare: cuburi de mobila colorate

Stii acele dulapuri suspendate sau comode ori dulapuri simple, dar care vin intr-o singura piesa, cu o compartimentare initiala deja creata din fabrica, asa cum l-au vazut „creatorii” sai. Sertarele si compartimentarea lor nu pot fi schimbate, reorganizate. Well, vremea lor a cam apus, din fericire.

Probabil ai observat deja pe piata acele cuburi de mobilier extrem de versatil, care pot fi suprapuse sau dispersate intr-o camera dupa bunul plac si propriile idei. Acestea sunt cele mai reprezentative piese de mobilier modular, foarte utile si simpatice, capabile sa recreeze orice spatiu si sa se incadreze in orice incapere moderna: de la camere de zi pana la camera copilului, de la locuinte proprii pana la gradinite, scoli si chiar camere de hotel.

Un astfel de cub poate fi lasat ca atare, intr-un colt al camerei: in interior iti pui lucruri si obiecte ce necesita depozitare, iar in exterior, deasupra cubului, poti pune o perna moale de scaun si sa il folosesti ca pe un taburet. In genul scaunelor tip cutii organizatorice. De asemenea, un cub de mobilier modular este perfect ca sa iti creezi dulapul dorit dupa bunul plac: poate fi creat unul cu patru cuburi modulare suprapuse, ca un patrat, sau cu doua la baza si un cub suprapus – ai prins ideea, tine de imaginatie. Oricum ar fi, arata bine si de efect, plus ca iti organizeaza foarte bine spatiul.