În cazul meu, alegerile vestimentare s-au schimbat de la preponderent urban-cool la feminin și sofisticat. De asemenea, tot din propria-mi experiență, pot spune că alegerea unor piese-cheie în garderoba femeii mature țin nu doar de tipar, croială sau textură, ci și de calitatea materialelor.

Garderoba femeii de 30 de ani, consider eu, trebuie să conțină câteva piese-cheie, versatile, care oricând pot transforma dilemele vestimentare în alegeri sigure, fără greșeală. Și pentru că am vrut să aflu și opinia unui expert în imagine și stil legat de alegerea unor piese vestimentare în garderoba femeilor de 30 de ani, am discutat cu Adina Necula.

