Posete si genti GUESS: modele carora nu le poti rezista

Genti Guess pentru evenimente speciale

Un eveniment special cere si o geanta pe masura. Nu zic tinuta, pentru ca tinuta cu care alegi sa te imbraci poate fi o salopeta eleganta alba sau o rochie simpla neagra, dar geanta cu care accesorizezi tinuta poate schimba instant aspectul ei. Asadar, nu scoate din dulap prima geanta care iti este la indemana, propun sa iti cumperi un model nou, special pentru astfel de ocazii. Ce zici? Gentile Guess raman in topul preferintelor, asa ca poti sa te orientezi catre o geanta Guess de dimensiuni mici, cu aplicatii si in culori vii.

Geanta Guess Luxe Geanta Guess cu tinte Geanta Guess cu aplicatii

Brandul Guess a fost lansat in 1981, in America, de patru frati, fara sa fi avut un background in moda. Pentru ca nu isi permiteau sa plateasca modelele sau celebritatile pentru reclama, au ales sa apeleze la cele aflate la inceput de cariera.

Prima pereche de jeansi lansata de Guess se numea Marilyn si era un model sexy, slim fit.

Gentile Guess sunt celebre in toata lumea. Atat de celebre incat, in cadrul competitiei The Independent Handbag Designer Awards, exista o categorie numita All About the Logo by Guess Handbags.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Vitalij Kupriyanov