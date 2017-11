Rochie cu broderie

Rochia din imaginea alaturata este un model pe care mi-ar placea sa il port asa cum o prezinta manechinul: cu ghete joase sau bocanci. In schimb, daca situatia mi-ar cere-o, as inlocui bocancii cu o pereche de sandale super finute, cu toc inalt, si as obtine astfel o tinuta eleganta demna de orice tip de eveniment. Rochia cu broderie florala a fost si ramane in tendinte.

Modele de rochii casual