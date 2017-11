Black Friday 2017: storcatoare de fructe care ne fac cu ochiul - modele de urmarit!

Multi dintre noi sunt tentati sa refuze un storcator de fructe pe motiv ca ar ocupa prea mult spatiu in bucatarie si oricum nu ar fi folosit prea des. Foarte rau! Cu cat este mai mare aparatul, cu atat mai mare iese si doza noastra de sanatate si de energie, lucru care ar trebui sa ne incante, nu sa ne sperie. Eu una stiu ca am foarte multa sanatate de recuperat si iarna asta am de gand sa profit de toate portocalele si mandarinele de pe piata ca sa imi iau vitaminele care-mi lipsesc si care m-au adus in situatia in care racesc de cinci ori pe an.

Astept Black Friday-ul cu nerabdare si cu listuta pe birou. Am mai multe electrocasnice care ma intereseaza, insa storcatorul de fructe este al doilea dupa aspiratorul vertical. Asa ca m-am pus pe cautari si am selectat cateva modele de storcatoare pe care sa le am in vedere in Vinerea Neagra. Urmareste lista si vezi care indeplineste cererile tale: