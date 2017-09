Vesela draguta pentru mese vesele in familie

Platouri pentru servit

De cand am descoperit platourile compartimentate din bambus si lemn de salcam, mesele in familie au devenit si mai interesante. Locuiesc intr-o garsoniera open space, ceea ce inseamna ca spatiul este limitat. Cand spun limitat ma refer ca nu am o masa mare cu patru scaune in bucatarie, ci doar o masuta joasa in living, pe care iubitul meu o umple de fiecare data pana la refuz cu bunataturi. Aveam nevoie de ceva care sa ne ofere spatiu.

Asadar, odata cu aparitia platoului compartimentat in bucataria noastra, a fost redus numarul castronaselor si al farfuriilor, ramanand mai mult spatiu pe masa pentru altele. In plus, ne putem rasfata cu cine servite in pat, fara sa ne fie teama ca putem rasturna ceva.

Am gasit online si varianta din portelan alb a platoului compartimentat, cu loc pentru scobitori, ideal pentru sosuri si alte alimente lichide.

Platou compartimentat bambus Platou 7 piese din lemn de salcam Platou portelan

La finalul acestui material sunt nerabdatoare sa ajung acasa si sa gatesc ceva pentru mine si pentru al meu iubit. Iti zic, cand ai in bucatarie tot ce iti trebuie si toate sunt pe placul tau, e posibil sa te apuce pasiunea aia nebuna pentru gatit pe care toate vrem sa o avem.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Pressmaster