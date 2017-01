Desi organismul scapa in mod natural de toxine in fiecare zi, exista perioade cand este supraincarcat s i-ar fi de folos un pic de ajutor. Cand toxinele sunt in exces, ingreuneaza in primul rand functionarea normala a organelor pregatite sa scape de deseuri – ficatul, rinichii, plamanii si pielea. Daca acestea n-au cum sa-si indeplineasca functiile, apare intoxicarea, care duce in timp la diferite probleme de sanatate.

Cum alimentele sunt sursa principala de substante toxice, e important sa operezi anumite schimbari in modul de a te hrani si, in paralel, sa aplici metode complementare, ca procesul de curatare sa aiba o eficienta sporita.

La trezire

In acest sens, o cana cu apa calda e un mod excelent de a incepe ziua. Pentru un efect mai puternic, stoarce in ea putina lamaie sau limeta si bea pe indelete.

foto interior si prima pagina: Syda Productions, Shutterstock