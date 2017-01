Scapa de negativitatea din viata ta. Nu mai spune "DA" lucrurilor pe care nu ti le doresti. Ai incredere in tine si spune lumii cum te simti. Scapa de toata drama inutila si nu mai privi inapoi. Este timpul sa ai o noua viata, o viata pe care sa o iubesti. Este timpul sa te regasesti. Expira tot ce te consuma si ia-ti ramas bun de la tot.

Nu o face dintr-o data! Ci treptat. Iubeste-ti din nou viata. Fa doar alegeri care iti vor aduce binele. Accepta provocari care te fac sa te simti vie din nou. Zambeste chiar si cand nu ai motive. Trezeste-te facand noi planuri, cautand noi posibilitati. Traieste in fiecare moment si acorda o atentie deosebita lucrurilor mici. Daca iti faci timp sa privesti in jurul tau, vei intelege cat de frumoasa este viata ta si ca trebuie sa fii prezenta altfel pierzi tot.

Anul acesta este despre si pentru tine. Lasa totul in urma, toate regretele, toate depresiile, toate noptile nedormite, toate lacrimile varsate. Si invata sa traiesti!

Tinteste catre stele si nu accepta mai putin decat meriti de la nimeni si nimic. Acesta va fi un an incarcat cu inceputuri magice si oportunitati nelimitate. Fa-l cel mai frumos de pana acum si devino persoana in fata careia sa zambesti cand o vezi in oglinda. Ai incredere in instinctele tale, urmeaza-ti inima si nu te opri din acest drum. Invata sa vezi totul, sa faci totul si sa nu pierzi nicio secunda degeaba.

Meriti sa fii fericita in fiecare zi din viata ta. Aminteste-ti ca nimeni nu are suficienta putere asupra ta incat sa te faca sa simti altfel. Acum este momentul sa fii tu... sa faci tot ce poti pentru a deveni ceea ce iti doresti. Fii indrazneata si asuma-ti riscuri! Vorbeste cu voce tare despre visurile tale si urmeaza-le cu fermitate. Mergi pana si in panzele albe daca este nevoie. Nu lasa pe nimeni sa te opreasca pe acest drum.

Aceasta este viata ta. Ai tot dreptul sa o traiesti asa cum iti doresti.

Mergi pe drumul cel mai putin batatorit si obisnuieste-te sa fii doar tu... Mergi in directia in care te duce inima ta. Nu te speria de obstacolele pe care le intampini, intotdeauna exista o solutie pentru orice problema. Destinatia ta va fi acolo unde iti doresti sa fie. Este timpul sa faci primul pas si sa traiesti frumos. Sa visezi. Sa iubesti. Sa porti un zambet.