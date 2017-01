Veteran al scenei muzicale din New York, violoncelistul Erik Friedlander studiaza chitara de la varsta de 5 ani, trei ani mai tarziu hotarandu-se pentru violoncel. Calitatile de improvizator si compozitor i-au adus lui Erik nenumarate solicitari ca muzician de studio inca de la debutul carierei sale.

Un avid si eclectic consumator de muzica el insusi, Erik Friedlander a cantat cu artisti veniti din toate zarile muzicale: cameleonicul rock star Mike Patton (Faith No More), Alanis Morissette, Courtney Love, Dave Douglas, Laurie Anderson, dar si John Zorn, unul dintre cei mai importanti si prolifici compozitori contemporani.

Pe 6 februarie, o alta premiera asteptata, Bugge Wesseltoft’s New Conception Of Jazz.

Nascut in 1964 in Norvegia, Bugge Wesseltoft devine muzician profesionist la 19 ani influentat de tatal sau, cunoscutul chitarist Erik Wesseltoft. Din 1990 si pana in prezent, pianistul isi pune semnatura pe nu mai putin de 45 de discuri, colaborand cu Jan Garbarek, Arild Andersen, Terje Rypdal , Lars Danielsson, Nils Petter Molvaer, Erik Truffaz, Dhafer Youssef, Sidsel Endresen sau Billy Cobham.

Pianist de elita, compozitor si producator, Bugge Wesseltoft pune in 1996 bazele proiectului New Conception Of Jazz, grup ce imbina muzica electronica de club cu jazz-ul. Dupa 400 de concerte si 5 albume, grupul ajunge pe 6 februarie si pe scena Clubului Control.

Tot in luna februarie, pe 20 concerteaza si pianistul Nitai Hershkovits.

Nascut in 1988 in Israel, Nitai descopera pianul si jazz-ul la varsta de 15 ani, dupa ce timp de trei ani de cantase la clarinet. Studiaza timp de doi ani in Tel Aviv muzica clasica si teorie muzicala cu Menahem Weisenberg, reputatul compozitor israelian. Castiga patru ani la rand cea mai mare bursa acordata de prestigioasa American Music Foundation.

S-a spus despre Nitai Hershkovits ca aluneca pe clapele pianului cu eleganta lui Fred Astaire si sarcasmul melancolic al lui Charlie Chaplin.

Talentul sau l-a propulsat rapid in prima linia a jazz-ului contemporan, pianistul concertand in intreaga lume la Salle Pleyel, Vienna Konzerthaus, l'Olympia, Alter Oper, North Sea Jazz Festival, Antibes Jazz Festival, Jazz à Vienne, Montreux Jazz Festival, Barbican Center sau Tonhalle.

Publicul roman a avut ocazia sa-l vada la Sala Radio alaturi de celebrul contrabasist Avishai Cohen, din al carui Trio a facut parte cativa ani. Avishai Cohen nu a fost singura colaborare importanta a tanarului pianist, nume ca Jorge Rossy, Kurt Rosenwinkel, Greg Tardy, Charles Davis, Mark Guiliana, Zohar Fresco, Avi Lebovich regasindu-se de asemenea printre artistii care l-au dorit alaturi in studio si pe scena.

Pe 20 februarie Nitai Hershkovits vine la Jazz Nouveau insotit de Rejoicer (clape si programming) si Eyal Talmudi (saxofon).

Jazz Nouveau este o serie de concerte organizate de Control Club in colaborare cu Twin Arts, care isi propune sa aduca in atentia publicului bucurestean artisti locali si internationali aflati din punct de vedere stilistic la confluenta dintre jazz si alte genuri muzicale.

Concertele Jazz Nouveau incep la ora 20’00. Accesul se face de la ora 19’30

