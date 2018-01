Daca anul trecut nu ne-am bucurat de prea multe filme remarcabile, in 2018 vom avea parte de o selectie desavarsita, de la filme noi cu povesti marcante si personaje extraordinare, la continuari ale unor filme de succes sau filme incredibile care vor da startul unei ere noi in ceea ce priveste lumea cinematografiei.

Top filme pe care trebuie sa le vezi in 2018

Molly’s Game (5 ianuarie 2018)

Un film absolut fabulos care marcheaza debutul regizoral al lui Aaron Sorkin, cunoscutul scenarist care a primit un Oscar pentru The Social Network. Cu o interpretare impecabila din partea superbei actrite Jessica Chastain, filmul este inspirat din povestea adevarata a lui Molly Bloom, fosta schioare olimpica ce a gazduit timp de zece ani la Hollywood un joc de poker ilegal. Molly a sfarsit arestata in timpul noptii in urma unei descinderi a FBI. Un personaj extrem de interesant care nu se incadreaza in niciun stereotip si a carei voce interioara te ghideaza pe tot parcursul filmului in eveolutia unui astfel de business.

Maze Runner: The Death Cure (26 ianuarie 2018)

A treia si ultima parte a francizei care il are in rolul principal pe Thomas, interpretat de simpaticul Dylan O’Brien (cunoscut din serialul Teen Wolf). De aceasta data, Thomas impreuna cu supravietuitoii Gladers, se pregatesc sa se confrunte cu Wicked pentru ultima oara, incercand sa gaseasca un remediu pentru boala mortala care a distrus cea mai mare parte din populatia lumii.

Fifty Shades Freed (9 februarie 2018)

Ultima parte a povestii de dragoste dintre Anastasia Steele si Christian Grey. Pe langa momentele pline de pasiune, juraminte romantice, luna de miere si locuri fabuloase, lucrurile nu vor fi perfecte pentru mult timp. Lui Christian ii va fi imposibil sa renunte la nevoia sa de a controla tot ce il inconjoara si realizeaza ca trebuie sa depuna eforturi uriase pentru a mentine iubirea vie, iar Anastasia va simti nevoia de a avea momentele ei de libertate, toate acestea vor naste conflicte intre cei doi. Culminand cu intoarcea lui Jack Hyde, fostul sef al Anastasiei care este pregatit de razbunare.

Black Panther (16 februarie 2018)

Printre acele filme noi din 2018 asteptate de fani se numara si acest film oferit de Marvel. Nu putem vorbi despre Black Panther fara a aduce in discutie impactul istoric al filmului. In 1966, Black Panther a fost introdus intr-un mod absolut spectaculos si a ramas in constiinta populara ca primul supererou de benzi desenate de origine africana. Trailerul pentru film arata absolut spectaculos si promite sa fie unul dintre cele mai bune filme oferite de Marvel din ultimii ani. T’Challa este un erou dar, in acelasi timp, un lider, monarh si rege, iar in februarie vom descoperi ce inseamna toate astea si ce secrete ascunde tribul Wakanda.

Red Sparow (2 martie 2018)

A Wrinkle In Time (9 martie 2018)

Filmul bazat pe romanul lui Jason Matthews, o are in prim plan pe Dominika Egorova, interpretata de Jennifer Lawrence, o prima balerina a carei viata se transforma in urma unui accident care o obliga sa puna capat carierei. Dupa acest incident se intoarce la Sparow School, un serviciu secret de informatii din Rusia, care ii instruieste pe tinerii exceptionali sa-si foloseasca mintile si trupurile ca arme. Egorova se transforma destul de rapid in cel mai periculos agent insa, in timp ce isi manifesta noile abilitati, intalneste un agent CIA care incearca sa o convinga ca el este singura persoana in care poate avea incredere.

O adaptare fantasy marca Disney a romanului stiintifico-fantastic pentru copii de Madeleine L’Engle si unul dintre cele mai asteptate filme in 2018. In centrul actiunii se afla trei copii care pornesc intr-o calatorie fascinanta in incercarea de a-si salva tatal si, in acelasi timp, intreaga lume. Din distributie fac parte nume impresionante precum: Chris Pine, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey sau Michael Pena.

Tomb Raider (16 martie 2018)

Am fost fana Tomb Raider de la primul joc video si am vazut filmele cu Angelina Joile de atatea ori incat am pierdut sirul. Cand am aflat prima data ca va urma un nou film despre enigmatica si carismatica Lara Croft am fost mai mult decat entuziasmata, cu atat mai mult, cu cat, de aceasta data vom vedea o altfel de imagine a Larei. Daca in filmele cu Angelina, Lara Croft era deja superba arheoloaga mereu in cautare de comori pierdute, in filmul din 2018 vom vedea cum a ajuns aceasta sa fie cunoscuta si neinfricata luptatoare. Alicia Vikander a preluat stafeta de la Jolie, iar din trailer arata absolut spectaculos.

The New Mutants (13 aprilie 2018)

Charlie Heaton (cunoscut din serialul Stranger Things), Maisie Williams (Aria din Game of Trones) si Anya Taylor Joy se numara printre cei cinci tineri mutanti care isi descopera abilitatile si vor lupta pentru viata lor in noul film marca X-Men, un film diferit de tot ce am vazut pana acum, mai exact: primul film horror cu supereroi.

Avengers: Infinity War (4 mai 2018)

Printre cele mai asteptate filme in 2018 se numara Avengers: Infinity War, o productie pentru care studiourile Marvel s-au pregatit mai bine de un deceniu si care se anunta a fi cea mai epica demonstratie de forte pe care am vazut-o pana acum. Eroii Marvel vor fi nevoiti sa-si uneasca fortele si sa infrunte impreuna cel mai periculos dusman pe care l-au intalnit pana acum: maleficul Thanos.

Solo: A Star Wars Story (25 mai 2018)

Pentru fanii Star Wars, in categoria carora ma aflu si eu, acesta este unul dintre cele mai asteptate filme in 2018. Solo, a Star Wars Story este al doilea film spin-off (dupa Rogue One) din universul Star Wars, care se va concentra pe viata din tinerete a lui Han Solo. Filmul va prezenta aventurile tanarului Han Solo si ale lui Chewbacca, ce au avut loc cu mult inaintea evenimentelor din Star Wars: A New Hope.