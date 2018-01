Sfatul meu, si probabil al multor altora: Nu ocoli muzica! Acorda o sansa tuturor pieselor care apar si ia din ele ce-i mai bun. E posibil sa nu iti placa versurile unei piese, insa ritmul ei sa te binedispuna instant ori de cate ori se intampla sa o auzi. Profita de asta!

Muzica este terapie in zilele noastre proaste, dar si in cele mai bune perioade. Desi se spune ca atunci cand esti trista e bine sa asculti melodii motivationale, in unele cazuri terapia functioneaza invers, si asculti piese tot triste.

Terapie prin muzica cu versuri romanesti

In orice moment din zi si din noapte, ca sunt trista sau ca sunt vesela, simt nevoia sa o ascult pe Adda cu piesa ei - "Iti arat ca pot". Este, pentru mine, cea mai motivationala piesa romaneasca cantata de o femeie. Apoi, imi face bine sa o ascult pe Ruby, fie ca ma invita la dans pe piesele "Nu pune la suflet" si "Condimente" sau ma face sa fredonez cu patos "Nu caut iubiri". Ruby, prin prezenta ei, ma binedispune. Desi niciuneia dintre noi nu i-ar placea sa o strige cineva "Fraiero", cand o face Ligia, parca te trezeste la realitate.

Sa treci peste o despartire nu este usor, o spun si fetele noastre in piesele lor, insa toate incearca sa ne ofere retetele lor, asa cum Raluka spune "ma sufoc fugind, n-am putere, dar imi iau avant".

Adda - Iti arat ca pot

Si daca spune ca nu-i pasa,

Ca n-o sa ajungi nicaieri, ca esti varza,

Ai grija sa nu-i cazi in plasa,

Tu esti puternica, desteapta si frumoasa.

Ruby - Nu pune la suflet

Vorbele tale sunt facute din topor,

Eu după prosti nu ma omor.

N-am niciun gand sinucigas

Chiar daca-mi spui c-o sa ma lasi.

Ligia - Fraiero

Intamplator l-ai cunoscut,

La primul sarut te-ai pierdut.

Ti-a promis un nou inceput

Si cand l-ai iubit a disparut!

Fraiero, fraiero, fraiero

Fraiero, fraiero...

Sore - Ultima lacrima

Asta-i ultima lacrima din vina ta,

Curge pe obraz, dar in timp va disparea,

Dar si tu odata cu ea, dispari si tu odata cu ea

Cu timpul te voi uita, dispari si tu odata cu ea

Tot ce-ti voi lasa e lacrima din vina ta.

Lidia Buble- Mi-e bine

Asta nu-i felul meu, nu sunt ca altele.

Tu faci asa mereu, iti intorci spatele.

Mai bine strang din dinti decat sa ma mai minti.

Le pun acum pe foi, le rupem amandoi

Si-acum le rup, le-arunc, le-arunc, le-arunc, le-aruncSi tot ce-a fost candva, las in urma mea.. mi-e bine.

Nicoleta Nuca - Nu sunt

Nu sunt doar un trofeu pe patul tau

Pe care-l vrei doar cand ti-e greu.

Nu incerca sa crezi c-a ta voi fi mereu.

Eu sunt cea care te-a iubit oricum,

Dar tu n-ai meritat si-ti spun,

Nu incerca sa mai pronunti numele meu.

Raluka - Cine sunt eu

Sunt bine.

Uite cum ma rup de tine,

Uite cum ma sufoc fugind,

N-am putere, dar imi iau avant.

Antonia - Vorbeste lumea

Nici nu ma cunosti, nici ce am facut.

Nu stii cine sunt sau prin cate am trecut.

Cand invidia te roade, eu zambesc,

Ca-mi merge ca pe roate, uita-te cum stralucesc.

Daca exista o vorba care spune ca "o zi fara ras este o zi pierduta", acelasi lucru se poate spune si despre muzica - o zi fara muzica este o zi pierduta.